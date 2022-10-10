برزت مؤخرا العديد من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي لدى الراغبين في القدوم إلى دولة قطر من أجل حضور فعاليات كأس العالم 2022، وذلك في ظل التسهيلات الكبيرة التي أعلنتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

الجزيرة نت حاولت الإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال الراغبين في حضور كأس العالم من نظام التأشيرات إلى كيفية الإقامة والتنقل والعلاج داخل قطر.

هل الدخول إلى قطر خلال فترة كأس العالم يحتاج إلى تأشيرة؟

علقت قطر نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة "هيّا" للمشجعين، فمن يمتلك بطاقة "هيّا" يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.

كيف يتم الحصول على بطاقة "هيّا"؟

شراء تذكرة مباراة على الأقل، ثم تأكيد حجوزات الإقامة، إما عبر منصة الإقامة الرسمية، أو عبر منصات الحجوزات على الإنترنت، أو تأكيد الإقامة مع الأهل والأصدقاء، وسيحتاج مُشجعو اليوم الواحد إلى استخراج بطاقة "هيّا" الرقمية خلال البطولة، حيث ستكون البطاقة بمثابة تأشيرة دخولهم إلى البلاد.

هل يوجد أي رسوم للتقديم على بطاقة "هيّا"؟

التقديم على بطاقة "هيّا" الرقمية لا يتطلب دفع أي رسوم.

خيارات جديدة أمام المشجعين لتفعيل بطاقة هيّا:👇 ✅ الإقامة مع أفراد العائلة والأصدقاء

✅ زيارة قطر عبر رحلات طيران مشجعي اليوم الواحد

✅ حجز أماكن الإقامة عبر الفنادق أو مواقع وتطبيقات الحجز بطاقة هيّا إلزامية لجميع لحاملي تذاكر #قطر2022

للمزيد: https://t.co/F21NCbk41f — Road to 2022 (@roadto2022) October 5, 2022

ما مزايا بطاقة "هيّا"؟

يوفر التطبيق الذكي لبطاقة "هيّا" الرقمية إمكانية تخطيط تنقلات المُشجعين، والتعرف على كافة الأنشطة المقامة خلال فترة البطولة، إلى جانب عدد آخر من المميزات، كالدخول إلى الملاعب المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، والحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر، وحضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

هل هناك شروط صحية خاصة بفيروس كورونا للقادمين إلى قطر؟

ألغت دولة قطر إجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين إلى البلاد، ولن يكون لقاح كوفيد-19 إلزاميا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وألغت وزارة الصحة إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، الحاصلين على اللقاح أو غير المحصنين، وبغض النظر عن بلد المغادرة.

لكن، يتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة، كما يتوجب إحضار شهادة اختبار "بي سي آر" (PCR) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة أو اختبار المستضد السريع "رابيد تست" (rapid test) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 24 ساعة من موعد الرحلة المجدولة إلى دولة قطر.

هل المؤسسات الخدمية داخل الدولة ستعمل بانتظام خلال المونديال؟

بناء على قرار مجلس الوزراء القطري بتنظيم سير العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة خلال فعاليات كأس العالم، فإنه سيتم اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحتى يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول القادم، تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لدى الجهة، في حين سيباشر 80% أعمالهم عن بعد.

واستثنيت من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية، مع التأكيد على عدم تأثر القطاعات الحيوية بالدولة.

هل جماهير كأس العالم يستطيعون العلاج داخل قطر؟

اللجنة العليا للمشاريع والإرث كشفت النقاب عن توفير 100 عيادة في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم الثمانية، بالإضافة إلى عيادات طبية في منطقة المشجعين وفي أماكن السكن.

كما ستعمل فرق نظام الرعاية الصحية معا لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الطبية وخدمات الدعم الأخرى، التي ستشمل خدمات الرعاية العاجلة والطارئة، كما ستكون خدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية ووحدات الرعاية العاجلة ووحدات الطوارئ في جميع أرجاء قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص على استعداد تام لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، وسيكون إبراز بطاقة "هيّا" للمشجعين في كأس العالم شرطا للحصول على العلاج في دولة قطر.

هل تستطيع دعوة صديقك للقدوم إلى قطر؟ وما شروط ذلك؟

بكل تأكيد يمكنك دعوة صديقك إذا كنت من المشجعين الدوليين، لكن يتعيّن على أي فرد يستضيفك خلال فترة البطولة، بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء، أن يسجّل عقاره (مسكنه) وأن يؤكد بياناتك، وبمجرد تأكيد المستضيف بياناتك، سيتم التحقق من ترتيباتك لمكان الإقامة تلقائيا، ومن ثَم، لا داعي لاتخاذ أي إجراء آخر من جانبك.

تعرف على شروط الاستفادة من بطاقة هيا 3+1 في هذا التقرير #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/sjf8uvjEMZ — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 9, 2022

ما التعليمات الخاصة بالمستضيفين؟

إذا كنت تخطط لاستقبال ضيوف، بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء، للإقامة أثناء البطولة، ستحتاج إلى تسجيل عقارك حتى يتم التصديق على طلبات بطاقة "هَيّا" الخاصة بضيوفك، وهذا ما سيحدث تلقائيا بعد إكمال العملية.

ويقوم المستضيف بتسجيل رقم البطاقة الشخصية القطرية وتاريخ الانتهاء، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المرتبط بالبطاقة الشخصية، ويمكن للمستضيف إضافة 5 عقارات كحد أقصى، وإضافة 10 ضيوف كحد أقصى لكل عقار.

هل يستطيع الجميع الذهاب إلى مواقع الفعاليات الفنية أم الحاصلون على بطاقة "هيّا" فقط؟

لن تحتاج لبطاقة "هيّا" من أجل دخول أغلب مناطق المشجعين "الفان زون" (Fan Zone)، وسيتم الإعلان عن المناطق التي تحتاج لبطاقة "هيّا" قبل انطلاق المونديال.

في حالة وجود مشاكل في تفعيل تطبيق "هيّا"، من سيحلّ هذه المشاكل؟

وفرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مراكز اتصال "هيّا" بسبع لغات لخدمة الجماهير والرد على الاستفسارات على الرقم 2022، كما يمكن للمشجعين الدوليين التواصل مع المراكز أيضا، وتم إنشاء مركز خدمات بصالة علي بن حمد العطية في الدوحة للتعامل المباشر مع أي مشاكل في التطبيق.

هل يستطيع حامل تذاكر كأس العالم غير المقيم في قطر دعوة صديقه للقدوم إلى قطر؟ وما شروط ذلك؟

لجنة المشاريع والإرث في قطر أطلقت مؤخرا مبادرة "هيّا معي 1+3" التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيّا" استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور البطولة.

للاستفادة من هذه المبادرة ينبغي على المشجع الحاصل على بطاقة "هيّا" زيارة بوابة هيّا واختيار "بطاقتي"، ثم النقر على "الإجراء"، واختيار "هيّا معي"، وبعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار يمكنهم الاستفادة من مبادرة "هيا معي 1+3″، شريطة أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، إلا أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان قطر بل تقتصر على القادمين من خارجها.

ما الشوارع التي ستغلق أمام المركبات خلال كأس العالم؟

تم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال، كما سيتم حد سير مركبات النقل في عدد من الشوارع من أجل إفساح المجال لحافلات الجماهير للتنقل بين الملاعب.

كيف سيكون دوام المدارس قبل وخلال المونديال؟

قرر مجلس الوزراء القطري أن يكون نظام الدوام في المدارس الحكومية والخاصة، خلال الفترة من 1 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، وأن تكون إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.