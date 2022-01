اجتاز رفائيل نادال منافسه دانييل ميدفيديف في نهائي مثير لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد، حيث انتفض بعد خسارة أول مجموعتين، ليصل إلى لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى -وهو رقم قياسي عالمي- بعد أشهر قليلة من الخوف من انتهاء مسيرته بسبب الإصابة.

ومع ترحيل نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا في بداية البطولة، ومعاناة روجر فيدرر من إصابة في الركبة، أصبح الأسطورة الإسباني يتقدم بلقب واحد في الصراع بين "الثلاثة الكبار" عقب الانتصار 2-6 و6-7 و6-4 و6-4 و7-5 في نهائي ممتع في ملعب رود ليفر.

وحظي نادال بدعم هائل من المشجعين، وقدم أحد أفضل مبارياته ليحرم ميدفيديف من اللقب مرة أخرى وبعد أقل من ثلاث سنوات من التفوق على اللاعب الروسي في خمس مجموعات بنهائي أمريكا المفتوحة 2019.

وفي مباراة مليئة بالإثارة، كان نادال يحتاج إلى نقطتين لحصد اللقب، لكنه خسر إرساله بعدما تقدم 5-4 في المجموعة الأخيرة.

لكن نادال استعاد قوته وكسر إرسال ميدفيديف، ثم فاز بالشوط الأخير دون خسارة أي نقطة لتنتهي المعركة.

وألقى نادال مضربه وأمسك برأسه بقوة ثم ضرب كرة التنس بعيدا واحتفل بصخب داخل الملعب.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022