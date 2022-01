تصدّر اسم اللاعب الإسباني رافاييل نادال منصات التواصل الاجتماعي، بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بفوزه 3-1 على الإيطالي ماتيو بيريتيني، ليصبح على بعد انتصار واحد من تحقيق رقم قياسي عالمي.

وبفوزه في مباراة اليوم الجمعة، يبلغ نادال نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة السادسة في تاريخه، ويصل إلى النهائي رقم 29 في بطولات "غراند سلام" الكبرى في التنس.

وأصبح نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الثاني عالميا الذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى على اليوناني ستيفانوس تستيباس 7-6 و4-6 و6-4 و6-1 اليوم الجمعة.

وإذا نجح نادال في الفوز في مباراة اللقب فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.

احتفت الصحافة الإسبانية بفوز نادال وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بلقبها آخر مرة في عام 2009 ضد السويسري روجيه فيدرر.

وعنونت صحيفة "ماركا" تقريرها عن المباراة بالقول "نادال ينهي تمرد بيريتيني ويعود إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام بعد 474 يومًا"، في حين وصفت صحيفة "آس" نجم التنس الإسباني بأنه "معجزة".

وفي السياق ذاته، هنّأ نادي قاديش الإسباني "الماتادور" بوصوله إلى النهائي، قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "فخورون بك يا رفاييل".

500th win on hard court.

6th #AusOpen Final.

29th Grand Slam Final.@RafaelNadal still got it 💪🇪🇸

🎥: @AustralianOpen | #AO2022 pic.twitter.com/KbWGzq2XeH

— ATP Tour (@atptour) January 28, 2022