تصدّر اسم اللاعب الإسباني رافاييل نادال منصات التواصل الاجتماعي، بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بفوزه 3-1 على الإيطالي ماتيو بيريتيني، ليصبح على بعد انتصار واحد من تحقيق رقم قياسي عالمي.

وبفوزه في مباراة اليوم الجمعة، يبلغ نادال نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة السادسة في تاريخه، ويصل إلى النهائي رقم 29 في بطولات "غراند سلام" الكبرى في التنس.

وأصبح نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الثاني عالميا الذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى على اليوناني ستيفانوس تستيباس 7-6 و4-6 و6-4 و6-1 اليوم الجمعة.

وإذا نجح نادال في الفوز في مباراة اللقب فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 26 de enero

📰 Nadal es un milagro pic.twitter.com/5rXR46halE — Diario AS (@diarioas) January 25, 2022

احتفاء واسع بنادال

احتفت الصحافة الإسبانية بفوز نادال وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بلقبها آخر مرة في عام 2009 ضد السويسري روجيه فيدرر.

🎾🤟 ¡¡@RafaelNadal acaba con la rebelión de Berrettini!! 🙌 Regresa a una final de 'Grand Slam' 474 días después 👉 La crónica por @dimedemihttps://t.co/adWkux4D0W — MARCA (@marca) January 28, 2022

وعنونت صحيفة "ماركا" تقريرها عن المباراة بالقول "نادال ينهي تمرد بيريتيني ويعود إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام بعد 474 يومًا"، في حين وصفت صحيفة "آس" نجم التنس الإسباني بأنه "معجزة".

وفي السياق ذاته، هنّأ نادي قاديش الإسباني "الماتادور" بوصوله إلى النهائي، قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "فخورون بك يا رفاييل".

بدورها، احتفت أيضا رابطة محترفي التنس العالمية بفوز نادال رقم 500 على الملاعب الصلبة، ووصوله إلى النهائي السادس في بطولة أستراليا المفتوحة، مشيرة إلى أنه يمكنه الحصول عليها.

لا شيء يوقف نادال في أستراليا.. إلى النهائي 29 في تاريخه في الجراند سلام 🎾 🎾 pic.twitter.com/IOZ25Mhp9R — محمد عواد (@mohammedawaad) January 28, 2022

وكتب الصحفي الرياضي محمد عواد "لا شيء يوقف نادال في أستراليا.. إلى النهائي 29 في تاريخه في الغراند سلام".