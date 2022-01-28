نادال يتصدر المنصات بعد بلوغه النهائي السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
تصدّر اسم اللاعب الإسباني رافاييل نادال منصات التواصل الاجتماعي، بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بفوزه 3-1 على الإيطالي ماتيو بيريتيني، ليصبح على بعد انتصار واحد من تحقيق رقم قياسي عالمي.
وبفوزه في مباراة اليوم الجمعة، يبلغ نادال نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة السادسة في تاريخه، ويصل إلى النهائي رقم 29 في بطولات "غراند سلام" الكبرى في التنس.
وأصبح نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية.
وسيلتقي نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الثاني عالميا الذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى على اليوناني ستيفانوس تستيباس 7-6 و4-6 و6-4 و6-1 اليوم الجمعة.
وإذا نجح نادال في الفوز في مباراة اللقب فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.
✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 26 de enero
📰 Nadal es un milagro pic.twitter.com/5rXR46halE
— Diario AS (@diarioas) January 25, 2022
احتفاء واسع بنادال
احتفت الصحافة الإسبانية بفوز نادال وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بلقبها آخر مرة في عام 2009 ضد السويسري روجيه فيدرر.
🎾🤟 ¡¡@RafaelNadal acaba con la rebelión de Berrettini!!
🙌 Regresa a una final de 'Grand Slam' 474 días después
👉 La crónica por @dimedemihttps://t.co/adWkux4D0W
— MARCA (@marca) January 28, 2022
وعنونت صحيفة "ماركا" تقريرها عن المباراة بالقول "نادال ينهي تمرد بيريتيني ويعود إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام بعد 474 يومًا"، في حين وصفت صحيفة "آس" نجم التنس الإسباني بأنه "معجزة".
وفي السياق ذاته، هنّأ نادي قاديش الإسباني "الماتادور" بوصوله إلى النهائي، قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "فخورون بك يا رفاييل".
500th win on hard court.
6th #AusOpen Final.
29th Grand Slam Final.@RafaelNadal still got it 💪🇪🇸
🎥: @AustralianOpen | #AO2022 pic.twitter.com/KbWGzq2XeH
— ATP Tour (@atptour) January 28, 2022
بدورها، احتفت أيضا رابطة محترفي التنس العالمية بفوز نادال رقم 500 على الملاعب الصلبة، ووصوله إلى النهائي السادس في بطولة أستراليا المفتوحة، مشيرة إلى أنه يمكنه الحصول عليها.
لا شيء يوقف نادال في أستراليا.. إلى النهائي 29 في تاريخه في الجراند سلام 🎾 🎾 pic.twitter.com/IOZ25Mhp9R
— محمد عواد (@mohammedawaad) January 28, 2022
وكتب الصحفي الرياضي محمد عواد "لا شيء يوقف نادال في أستراليا.. إلى النهائي 29 في تاريخه في الغراند سلام".
إلى النهائي….فخورون بك يا رفاييل 🤩💪👏👏👏👏👏👏👏👏👏
#نادال #بطولة_أستراليا_المفتوحة
— نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) January 28, 2022
Rafa Nadal va a jugar su final número SEIS del Australian Open 🇦🇺🚀.
Va por su 2do título en este Abierto. La única vez que lo consiguió fue en 2009, ante Roger Federer. Si lo gana, será el máximo ganador de Grand Slams [21] en la historia del tenis 🎾🤯. Que hombre. pic.twitter.com/1edlwkZUY2
— Teo Coquet (@TeoCoquet) January 28, 2022