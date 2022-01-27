حادث مروع يحرم متزلجة برازيلية من المشاركة في أولمبياد بكين

تغيب البرازيلية برونا مورا، لاعبة التزلج عبر الريف، عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، المقررة بالعاصمة الصينية بكين، بسبب تعرض سيارتها لحادث مروع وهي في طريقها إلى المطار، حسبما أعلنت بوابة (غلوبو سبورت) (GLOBO SPORT) البرازيلية، نقلا عن المتزلجة.

كانت مورا تستقل سيارتها وهي في الطريق من النمسا إلى مطار ميونخ بألمانيا، لكن سائق السيارة حاول القيام بعملية تخطٍّ خطيرة فاصطدم بشاحنة، حسب روايتها الخاصة.

وتعرضت مورا لإصابات متعددة، من بينها كسور في القدم والذراع والكتف والأضلاع، فيما توفي السائق في الحادث.

يذكر أن مورا شاركت في مسابقة بالنمسا، حيث كانت تستعد لخوض أول أولمبياد شتوي في مسيرتها الرياضية.

وبعد انتهاء البطولة التي كانت تشارك فيها مورا، أصيبت المتزلجة البرازيلية بفيروس كورونا، واضطرت إلى البقاء في الحجر الصحي داخل البلاد.