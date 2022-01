يعد الملاكم الأميركي جاريد أندرسون -الملقب "ببيج بيبي" (الطفل الكبير)- الوريث القادم لعرش الملاكمة للوزن الثقيل، لما يملكه من إمكانات بدنية وفنية جعلت الخبراء البارزين يشبهونه بالأسطورتين محمد علي ومايك تايسون.

ويحمل أندرسون (22 عاما) لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) بعدما فاز بالضربة القاضية في الجولة الثانية على أولكسندر تيسلينكو الشهر الماضي.

Now 11 fights, 11 KOs for rising star Jared Anderson 🤩 #LomaCommey

وأكد مروجه بوب أروم -الذي يعمل على مدار 7 عقود في الملاكمة وتعامل خلالها مع أبرز أبطالها- أن أندرسون سيرث قريبًا عرش "ملك الغجر" تايسون فيوري، بطل العالم الحالي في الوزن الثقيل.

ويرى أروم أن أندرسون أفضل من الأسطورة مايك تايسون، الذي أصبح عام 1986 أصغر بطل للوزن الثقيل في كل العصور، وهو في العشرين من عمره.

Absolutely over the moon with Top Rank signing the future heavyweight champion of the world.

Whether it takes 10 or 20 fights, Jared Anderson will be a Heavyweight champion, mark my words! pic.twitter.com/ZKdemdkH7R

— Bob Arum (@BobArum) September 25, 2019