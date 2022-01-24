يعد الملاكم الأميركي جاريد أندرسون -الملقب "ببيج بيبي" (الطفل الكبير)- الوريث القادم لعرش الملاكمة للوزن الثقيل، لما يملكه من إمكانات بدنية وفنية جعلت الخبراء البارزين يشبهونه بالأسطورتين محمد علي ومايك تايسون.

ويحمل أندرسون (22 عاما) لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) بعدما فاز بالضربة القاضية في الجولة الثانية على أولكسندر تيسلينكو الشهر الماضي.

BOOM 💥 Now 11 fights, 11 KOs for rising star Jared Anderson 🤩 #LomaCommey (via @trboxing) pic.twitter.com/AqhhjSRvQn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2021

وأكد مروجه بوب أروم -الذي يعمل على مدار 7 عقود في الملاكمة وتعامل خلالها مع أبرز أبطالها- أن أندرسون سيرث قريبًا عرش "ملك الغجر" تايسون فيوري، بطل العالم الحالي في الوزن الثقيل.

فيوري يوجه لكمة قوية لوايلدر (الفرنسية)

ويرى أروم أن أندرسون أفضل من الأسطورة مايك تايسون، الذي أصبح عام 1986 أصغر بطل للوزن الثقيل في كل العصور، وهو في العشرين من عمره.

Absolutely over the moon with Top Rank signing the future heavyweight champion of the world. Whether it takes 10 or 20 fights, Jared Anderson will be a Heavyweight champion, mark my words! pic.twitter.com/ZKdemdkH7R — Bob Arum (@BobArum) September 25, 2019

وقال أروم (90 عامًا) لشبكة سكاي سبورتس "تايسون كان ملاكمًا هائلا لكنه لم يُظهر الكثير من قدرات الملاكمة. جاريد أظهر قدرة وقوة في الملاكمة، إنه يذكرني بشباب (الأسطورة) محمد علي أكثر من شباب مايك تايسون".

ومنح أندرسون نفسه لقب "بيج بيبي"، وهو متمسك به قائلا "شعرت دائمًا بأنني الطفل الكبير. أعتقد فقط أن (اللقب هو) أنا، هذا هو اسمي، سأكون دائمًا أفضل رجل".

UP CLOSE… Kingsley Ibeh gets KO’d by Jared Anderson in the 6th round. 😱 #boxing #SaturdayNight pic.twitter.com/QEwHBJgCGN — SportsGrid (@SportsGrid) February 14, 2021

ويرى أروم أن أندرسون قادر على هزيمة بطل العالم الحالي فيوري (33 عاما)، الذي فاز مؤخرا على وايلدر في نزال أقيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أروم إنه "عندما يعتزل فيوري، سيكون جاريد في الصدارة ليصبح بطل الوزن الثقيل التالي. نحن نعده لذلك".

ويسعى المروج المسن لنزال يجمع وايلدر -الذي لم يلعب منذ خسارته الثانية في لاس فيغاس أمام فيوري- مع أندرسون نهاية العام الجاري.