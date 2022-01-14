متصدرة القائمة جنت 57 مليون دولار.. أعلى الرياضيات دخلا في العالم

قالت مجلة "فوربس" العالمية في قائمة نشرتها أمس الخميس إن اليابانية نعومي أوساكا الحائزة على 4 ألقاب كبرى بالتنس، وساهمت في زيادة الوعي بقضايا الصحة الذهنية في الرياضة، هي الرياضية الأعلى دخلا في العالم.

وحصدت أوساكا 57.3 مليون دولار من الجوائز المالية وعقود الرعاية والاتفاقيات التجارية على مدار العام الماضي، وكل هذا المبلغ تقريبا جاء من ارتباطها بعقود مع 10 علامات تجارية على مدار آخر 18 شهرا.

ونشرت المجلة العالمية القائمة بعد عام على انسحاب أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة من أجل التركيز على صحتها الذهنية، وسط خلاف عام حول المؤتمرات الصحفية الإلزامية في البطولة الكبرى، قائلة إن هذه المؤتمرات أثرت بشكل كبير على صحتها الذهنية.

واحتلت الأميركية سيرينا وليامز لاعبة التنس أيضا المركز الثاني في القائمة بعدما حصدت 45.9 مليون دولار، وجاءت شقيقتها الكبرى فينوس في المركز الثالث بعدما حصدت 11.3 مليون دولار.

وحلت سايمون بايلز لاعبة الجمباز الأميركية (10.1 ملايين دولار) ولاعبة التنس الإسبانية غاربين موغوروزا (8.8 ملايين دولار) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.