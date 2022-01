مر نحو عام على انقلاب حياة شون برادلي عملاق الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، إذ سيبقى إلى الأبد على كرسي متحرك بعد أن اصطدم بسيارة عندما كان يقود دراجة هوائية بالقرب من منزله في سانت جورج (يوتا) الأميركية.

وبرادلي (49 عاما) يبلغ طوله 2.29 متر، ولعب 12 موسما في الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، وبدأت مسيرته الاحترافية عام 1993 في فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثم لعب موسما واحدا مع بروكلين نتس، وانتقل بعدها لفريق دالاس مافيريكس، الذي أنهى معه مسيرته الاحترافية عام 2005.

وفي 20 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اصطدمت دراجته الهوائية على سرعة عالية بسيارة؛ مما جعله يطير في الهواء ويسقط فوق صندوق السيارة قبل أن يسقط أرضا بقوة على رأسه.

وحتى ندرك مدى قوة الاصطدام بالأرض فقد كسرت خوذته الوقائية، ولم يستطع برادلي تحريك ذراعيه أو ساقيه، فقط كان يحرك عينيه، حتى أنه نظر إلى السماء وسأل: هل سأموت ببطء؟

