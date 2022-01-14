تلقى المتسابق القطري ناصر العطية كثيرا من التهاني والإشادات الرسمية والشعبية، بعد تتويجه بطلا لرالي دكار بفئة السيارات للمرة الرابعة في مسيرته، بختام المرحلة الـ 12 والأخيرة في مدينة جدة بالسعودية، اليوم الجمعة.

وشارك رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تهنئة العطية، قائلا "نبارك لبطلنا العالمي العطية تسيُّد سباق رالي داكار، أحد أصعب راليات العالم، وإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه رغم قوة المنافسة في صحراء السعودية الشقيقة" مضيفا "بيّض الله وجهك، وعوايدك الصدارة يا بو شعيل".

نبارك لبطلنا العالمي ناصر العطية تسيّد سباق رالي داكار أحد أصعب راليات العالم وإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه رغم قوة المنافسة في صحراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ..

بيض الله وجهك، وعوايدك الصدارة يا بو شعيل ..@AlAttiyahN pic.twitter.com/sd117zPOkH — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 14, 2022

ومن جانبه هنّأ الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، سائق تويوتا، حيث نشر صورة من احتفاله بالفوز وكتب عليها "نبارك لبطلنا العالمي ناصر صالح العطية لفوزه بالمركز الأول في رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية".

🎙️@AlAttiyahN استمعوا إلى ناصر العطية الفائز عن فئة السيارات في داكار 2022 بعد أن حقق الأسطورة فوزه الرابع.#داكار2022 pic.twitter.com/TnFLVnzUrc — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 14, 2022

كما تلقى بطل قطر للراليات تهنئة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر "ألف مبروك للقطري ناصر العطية الفوز برالي داكار للمرة الرابعة، ولبطلنا يزيد الراجحي اعتلاؤه المنصة في المركز الثالث".

وشاركت أيضا اتحادات رياضية قطرية في الاحتفاء بفوز العطية الرابع، مثل الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد القطري للسباحة.

Nasser al-Attiyah a remporté à Djeddah son quatrième Dakar devant Sébastien Loeb. Le Qatarien et son copilote Mathieu Baumel offrent à Toyota son deuxième succès sur l'épreuve https://t.co/nyQXunsEdj #Dakar2022 pic.twitter.com/157cCyCUdd — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 14, 2022

Nasser al-Attiyah vainqueur du Dakar : « Nous n'avons pas rencontré un seul problème » Le Qatarien salue le travail de son copilote Matthieu Baumel et de toute l'équipe Toyota https://t.co/tpiKDadfR2 pic.twitter.com/i9BNU8G6Ua — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 14, 2022

وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية فوز العطية في، فتحدثت عن تقدمه على المتسابق الفرنسي سيباستيان لوب، مشيرة إلى إسهام البطل القطري في منح شريكه السائق ماتيو باوميل ثاني نجاح له بهذا الحدث.

وكان العطية قد توّج بهذا الرالي أعوام 2011 و2015 و2019.

نبارك لبطلنا العالمي ناصر صالح العطية لفوزه بالمركز الأول في رالي داكار ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية🥇 Congratulations to our world champion Nasser Saleh Al Attiyah for winning First position in Dakar Rally 2022 in KSA🥇 pic.twitter.com/OMmuaCiyZe — QMMF (@QMMF_official) January 14, 2022

مبروك لقطر

بطلنا العالمي ناصر العطية يحقق الفوز بالمركز الأول برالي داكار 2022

ليضع قطر في صدارة الرالي للمرة الرابعة في تاريخه . ألف مبروك يا بطل @AlAttiyahN pic.twitter.com/zWNrznMfIZ — الاتحاد القطري للسباحة (@Qatar_swimming) January 14, 2022

نُبارك للبطل القطري ناصر العطية بتتويجه بطلاً لرالي داكار للمرة الرابعة في مسيرته👏💛🖤 تستاهل يا بطل! @AlAttiyahN pic.twitter.com/rGspLw8EGl — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 14, 2022