تلقى المتسابق القطري ناصر العطية كثيرا من التهاني والإشادات الرسمية والشعبية، بعد تتويجه بطلا لرالي دكار بفئة السيارات للمرة الرابعة في مسيرته، بختام المرحلة الـ 12 والأخيرة في مدينة جدة بالسعودية، اليوم الجمعة.

وشارك رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تهنئة العطية، قائلا "نبارك لبطلنا العالمي العطية تسيُّد سباق رالي داكار، أحد أصعب راليات العالم، وإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه رغم قوة المنافسة في صحراء السعودية الشقيقة" مضيفا "بيّض الله وجهك، وعوايدك الصدارة يا بو شعيل".

ومن جانبه هنّأ الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، سائق تويوتا، حيث نشر صورة من احتفاله بالفوز وكتب عليها "نبارك لبطلنا العالمي ناصر صالح العطية لفوزه بالمركز الأول في رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية".

كما تلقى بطل قطر للراليات تهنئة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر "ألف مبروك للقطري ناصر العطية الفوز برالي داكار للمرة الرابعة، ولبطلنا يزيد الراجحي اعتلاؤه المنصة في المركز الثالث".

وشاركت أيضا اتحادات رياضية قطرية في الاحتفاء بفوز العطية الرابع، مثل الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد القطري للسباحة.

وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية فوز العطية في، فتحدثت عن تقدمه على المتسابق الفرنسي سيباستيان لوب، مشيرة إلى إسهام البطل القطري في منح شريكه السائق ماتيو باوميل ثاني نجاح له بهذا الحدث.

وكان العطية قد توّج بهذا الرالي أعوام 2011 و2015 و2019.

نبارك لبطلنا العالمي ناصر صالح العطية لفوزه بالمركز الأول في رالي داكار ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية🥇

Congratulations to our world champion Nasser Saleh Al Attiyah for winning First position in Dakar Rally 2022 in KSA🥇 pic.twitter.com/OMmuaCiyZe

— QMMF (@QMMF_official) January 14, 2022