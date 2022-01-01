أنهى الثنائي الإثيوبي بيريهو أريغاوي وإيجيغايهو تايي، عام 2021 بصورة رائعة بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر للرجال والسيدات في برشلونة، يوم الجمعة.

وكان أريغاوي البالغ 20 عاما اقترب من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم جوشوا تشيبتيجي في مدينة ليل الشهر الماضي لكنه فعلها الجمعة مسجلا 12 دقيقة و49 ثانية ليقتطع ثانيتين من الرقم القياسي السابق الذي سجله العدّاء الأوغندي.

🚨 WORLD RECORD 🚨 Berihu Aregawi 🇪🇹 runs 12:49 at @cursanassos to lower the existing men's 5k world record by two seconds! pic.twitter.com/29OsZEkr73 — World Athletics (@WorldAthletics) December 31, 2021

وانطلق الرجال والسيدات في التوقيت ذاته مما سمح للعداءة تايي ذات الـ21 ربيعا باستخدام المتسابقين الرجال لتحديد السرعة.

وسجلت تايي 14 دقيقة و19 ثانية، وهو ما يقل بحوالي نصف دقيقة عن الرقم القياسي للسباق المختلط لتتفوق على السويدية ميراف باهتا التي حلت ثانية مسجلة 15:04 دقيقة.