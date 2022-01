أنهى الثنائي الإثيوبي بيريهو أريغاوي وإيجيغايهو تايي، عام 2021 بصورة رائعة بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر للرجال والسيدات في برشلونة، يوم الجمعة.

وكان أريغاوي البالغ 20 عاما اقترب من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم جوشوا تشيبتيجي في مدينة ليل الشهر الماضي لكنه فعلها الجمعة مسجلا 12 دقيقة و49 ثانية ليقتطع ثانيتين من الرقم القياسي السابق الذي سجله العدّاء الأوغندي.

🚨 WORLD RECORD 🚨

Berihu Aregawi 🇪🇹 runs 12:49 at @cursanassos to lower the existing men's 5k world record by two seconds! pic.twitter.com/29OsZEkr73

