رياضة

أريغاوي وتايي يحطمان الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر في برشلونة

17th edition of the IAAF World Athletics Championships- - DOHA, QATAR - SEPTEMBER 27: Khalifa International Stadium is seen ahead of 17th edition of the IAAF World Athletics Championships in Doha, Qatar on September 27, 2019.
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1/1/2022

أنهى الثنائي الإثيوبي بيريهو أريغاوي وإيجيغايهو تايي، عام 2021 بصورة رائعة بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر للرجال والسيدات في برشلونة، يوم الجمعة.

وكان أريغاوي البالغ 20 عاما اقترب من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم جوشوا تشيبتيجي في مدينة ليل الشهر الماضي لكنه فعلها الجمعة مسجلا 12 دقيقة و49 ثانية ليقتطع ثانيتين من الرقم القياسي السابق الذي سجله العدّاء الأوغندي.

وانطلق الرجال والسيدات في التوقيت ذاته مما سمح للعداءة تايي ذات الـ21 ربيعا باستخدام المتسابقين الرجال لتحديد السرعة.

وسجلت تايي 14 دقيقة و19 ثانية، وهو ما يقل بحوالي نصف دقيقة عن الرقم القياسي للسباق المختلط لتتفوق على السويدية ميراف باهتا التي حلت ثانية مسجلة 15:04 دقيقة.

المصدر : رويترز