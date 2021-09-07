الفريق المدجج بالنجوم لا يعني فوزا حتميا بدوري الأبطال.. "الظاهرة" رونالدو يحذر سان جيرمان

لا يعتقد النجم السابق للكرة البرازيلية، رونالدو نازاريو، أن باريس سان جيرمان سيظفر حتما بلقب دوري أبطال أوروبا رغم تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار الرئيس الحالي لفريق ريال بلد الوليد إلى أيامه في "لوس بلانكوس"، عندما كان الأخير يضم نجوما من العيار الثقيل ولم يتوجوا بلقب البطولة القارية الأم.

وأوضح "الظاهرة البرازيلية" أنه "من المبكر جدا قول من سيفوز بأبطال أوروبا". وأضاف "الصورة تتضح من الدور ربع النهائي، سان جيرمان من المرشحين الجديين، ولكن يجب أن يُقرن القول بالفعل".

وتابع "هناك عدة عوامل تؤثر على الفريق خلال وجوده على أرض الملعب. فلقد لعبت نحو 5 مواسم مع الريال في فريق يضم ’غالاكتيكوس‘ (مجموعة من أبرز النجوم) ولم أفز أبدا بدوري الأبطال".

وواصل "الفوز ليس حتميا، حتى وإن كان لديك أفضل اللاعبين في فريقك، وهذا ينطبق الآن على سان جيرمان".

وعن أوجه الشبه بينه وبين كليان مبابي مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، يقول رونالدو "نعم، هناك تشابه بيننا؛ جودته الكروية عالية جدا، وفنياته ومهاراته مميزة وسرعته استثنائية".

وختم "يراوغ المدافعين وحراس المرمى بطريقة مثالية، ورغم صغر سنه، فإنه قطع طريقا طويلا. أنا معجب بمبابي".