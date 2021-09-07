"الأحداث مجنونة".. رئيس الفيفا يعلق على إلغاء قمة البرازيل والأرجنتين

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين، في تصفيات كأس العالم، حيث وصف جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأحداث بأنها "مجنونة"، في حين تردد أن توتنهام جاهز لاتخاذ إجراءات انضباطية ضد لاعبيْه الأرجنتينيين.

ودخل أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب أول أمس الأحد، عقب اتهام 4 لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كوفيد-19.

وكان إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين عندما دخل مسؤولون من "إنفيسا"، وهي الهيئة المسؤولة عن قطاع الصحة في البرازيل، الملعب لإيقاف المباراة بعد نحو 5 دقائق من بدايتها.

وسافر إيميليانو بوينديا لاعب وسط أستون فيلا أيضا من المملكة المتحدة وكان جالسا في المدرجات.

وقالت "إنفيسا" إن القواعد البرازيلية واضحة بشأن منع القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند خلال آخر 14 يوما من دخول البلاد، إلا لو كانوا مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة.

وأضافت أن اللاعبين الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.

وقالت الشرطة البرازيلية إنها فتحت تحقيقا رسميا حول تصرفات اللاعبين الأرجنتينيين الذي قال متحدث إنهم رُحلوا عن البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة "يمكن أن نؤكد أن تحقيقا قد بدأ في جريمة تقديم معلومات كاذبة. تم إبلاغ اللاعبين بالأمس بضرورة مغادرة البلاد، وهو الإجراء المعتاد وتم أخذ أقوالهم".

وغادرت بعثة الأرجنتين أرض البرازيل مساء الأحد، وعاد جميع اللاعبين إلى "بوينس أيرس". وقال الفيفا إنه تلقى تقارير من حكام المباراة ويجمع المزيد من المعلومات.

وأضاف الفيفا في بيان "سيتم تحليل المعلومات من الهيئات التأديبية المختصة وسيُتخذ قرار بهذا الشأن في الوقت المناسب".

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة، إن الفيفا منح الاتحادين الوطنيين 6 أيام لشرح موقفهما.

غادرت بعثة الأرجنتين أرض البرازيل مساء الأحد، وعاد جميع اللاعبين إلى "بوينس أيرس" (رويترز)

موقف صعب

وقال إنفانتينو -في كلمة أمام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية- إن "الوضع كان بمثابة تذكير للاتحاد بالصعوبات التي واجهها خلال الجائحة".

وأضاف إنفانتينو "رأينا ما حدث في المباراة بين البرازيل والأرجنتين وهما فريقان من أبرز فرق أميركا الجنوبية. دخل بعض المسؤولين والشرطة ومسؤولي الأمن للملعب بعد بضع دقائق من بداية المباراة لإخراج بعض اللاعبين. إنه جنون لكننا بحاجة للتعامل مع هذه التحديات والمشاكل التي تأتي على رأس أزمة كوفيد-19".

وقال أليخاندرو مارتينيز، شقيق إيميليانو، إن اللاعبين كان من المقرر سفرهم من الأرجنتين إلى كرواتيا أمس الاثنين لتجنب الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام في أحد الفنادق عند العودة إلى بريطانيا من دولة ضمن القائمة الحمراء لكوفيد-19.

وأضاف أليخاندرو لمحطة "لا أورال ديبورتيفا" الإذاعية المحلية "سيسافرون إلى كرواتيا لقضاء فترة الحجر هناك ثم العودة لإنجلترا.. كانت تلك الشروط التي وضعها أستون فيلا".

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن مارتينيز وبوينديا غادرا مقر المنتخب الوطني، مما يعني غيابهما عن مباراة بوليفيا في الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في وقت لاحق إن لاعبي توتنهام روميرو ولوسيلسو غادرا مقر الفريق أيضا. وأضاف "سيغيبان عن مباراة بوليفيا ويمكنهما العودة إلى ناديهما".

وسافر ثنائي توتنهام من أجل خوض المباراة بدون إذن النادي، وقال موقع "فوتبول دوت لندن" إن اللاعبين قد يتم فرض غرامة مالية عليهما عند العودة لإنجلترا. ورفض أستون فيلا وتوتنهام التعليق على الأمر.