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هل خرق لاعبون من منتخب الأرجنتين الحجر الصحي في البرازيل؟

يلتقي الليلة البرازيل والأرجنتين بملعب "كورنثيانز" في الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية (غيتي)
يلتقي الليلة البرازيل والأرجنتين بملعب "كورنثيانز" في الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية (غيتي)
5/9/2021

يحقق مسؤولو صحة برازيليون مع لاعبين في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، فيما إذا كان لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز انتهكوا قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 قبل مباراة الفريقين الليلة في تصفيات كأس العالم.

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل يوم الجمعة بعد يوم واحد من الفوز 3-1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات كأس العالم.

وتضم التشكيلة 4 لاعبين قدموا من إنجلترا، وهم إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز من أستون فيلا، وثنائي توتنهام هوتسبير جيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو.

وطبقا للوائح التي نشرتها "إنفيسا"، وهي الجهة المنظمة في قطاع الصحة بالبرازيل، فإنه يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال الـ14 يوما التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عند وصولهم.

وقال مسؤول من أمانة ساو باولو لرويترز "تم إخطارنا من قبل (إنفيسا) وسيتوجه المسؤولون إلى الفندق حيث يقيم اللاعبون للتحقق من اتباع الإجراء الصحيح".

وذكر أحد المواقع البرازيلية الإخبارية أنه "في حالة عدم تقديم اللاعبين الأربعة وثائق تظهر أنهم تلقوا إعفاء من الحجر الصحي، سيتم منعهم من المشاركة في مباراة البرازيل".

ويلتقي الليلة البرازيل والأرجنتين بملعب "كورنثيانز" في الجولة الثامنة من بين 18 جولة في تصفيات كأس العالم.

وتتصدر البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022، بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

وهناك غضب في أميركا الجنوبية من حرمان العديد من الفرق من لاعبين مؤثرين في 3 مباريات تقام هذا الشهر بالتصفيات.

وتلعب البرازيل بدون 9 لاعبين في مباراة الأرجنتين، كما فقدت منتخبات أخرى في أميركا الجنوبية لاعبين بسبب قرار بعض الأندية الأوروبية عدم السماح للاعبيها بالسفر إلى القارة.

وفي حالة سفرهم كان سيتعين على هؤلاء اللاعبين الخضوع للحجر الصحي فور عودتهم، ولم ترغب الأندية في خسارة لاعبيها في مباريات بالدوري المحلي.

وانتقد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين القرار في وقت سابق من يوم السبت، وقال إنه يقوض نزاهة كرة القدم الدولية.

وقال سكالوني "إذا استمر الوضع بالشكل الحالي فإن المنافسة لن تكون عادلة وهذا أمر بالغ الوضوح".

المصدر : وكالات

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