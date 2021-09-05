تأجيل مباراة المغرب وغينيا بعد الانقلاب العسكري في كوناكري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد تأجيل مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022 غدا الاثنين في كوناكري إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك بعد وقوع انقلاب في غينيا.

وقال الكاف -في بيان على موقعه الإلكتروني- "الحالة السياسية والأمنية في غينيا متقلبة إلى حد كبير ويراقبها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكاف عن كثب.. ومن أجل ضمان سلامة جميع اللاعبين وحكام المباراة وأمنهم، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا والمغرب التي كانت مقررة غدا الاثنين السادس من سبتمبر/أيلول في كوناكري ضمن تصفيات كأس العالم 2022".

وكان متحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم كشف -اليوم الأحد- أن الاتحاد ينسق مع السلطات المغربية المختصة لتأمين بعثة المنتخب الوطني الموجودة في كوناكري لخوض مواجهة أمام غينيا بتصفيات كأس العالم 2022 بعد وقوع انقلاب.

وفي بيان مقتضب أذيع على التلفزيون الرسمي، قال جنود يقومون بانتفاضة في العاصمة الغينية كوناكري إنهم أوقفوا العمل بالدستور وحلوا الحكومة.

وقال جندي اتشح بعلم غينيا وأحاط به 8 جنود مسلحون آخرون إنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية، وسوف يعلنون عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

واندلع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري صباح اليوم الأحد، وقالت مصادر عدة إن وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني وراء الاضطرابات.

وقال محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي والمستشار الخاص لرئيس الاتحاد فوزي لقجع -في اتصال هاتفي مع رويترز- "نحن ننتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص المباراة التي تتجه بنسبة كبيرة نحو التأجيل".

وأضاف "حاليا يقيم منتخب المغرب في فندق الإقامة في وضع آمن، وهناك اتصالات مع السلطات الغينية والقوات الخاصة لتأمين عودة منتخب المغرب إلى البلاد.. الطائرة الخاصة التي أقلت المنتخب المغربي نحو غينيا لا تزال في المطار الذي هو مغلق الآن، وهناك جهود لتأمين سفر الوفد المغربي".

ووصلت بعثة المغرب أول أمس الجمعة إلى كوناكري وتدربت أمس السبت، وكان من المقرر أن تجري تدريبا جديدا اليوم، لكن اللاعبين ما زالوا في الفندق البعيد عن إطلاق النار.

ويتصدر المغرب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط بعد فوزه 2-صفر على ضيفه المنتخب السوداني، متقدما بنقطتين على غينيا التي اكتفت بالتعادل 1-1 أمام غينيا بيساو.