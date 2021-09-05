كرة القدم الإيطالية حزينة.. وفاة لاعب يوفنتوس الشاب بعد إصابته بالسرطان

نعت كرة القدم الإيطالية اليوم الأحد برايان دوديان لاعب نادي شباب يوفنتوس، الذي توفي عن عمر ناهز 17 عاما، بمضاعفات إصابته بمرض السرطان.

دوديان الذي شُخص بإصابته بالمرض الصامت عندما كان في سن 12 عاما عاد إلى كرة القدم عام 2019.

وفي عام 2015، وبعد تسجيل النجم الفرنسي بول بوغبا هدفا بقميص يوفنتوس، احتفل بالهدف، بقميص مكتوب عليه "أنا معك يا برايان".

وبعد شفاء برايان وعودته إلى الملاعب، هنّأه بوغبا بسلامته ثم أصبحا صديقين.

وأمس السبت، نشر بوغبا صورة تجمعه ببرايان وأرفقها بتعليق "دعواتي لك وصلاتي من أجلك، وعزائي لأهلك، فقدان شخص عزيز ليس سهلا ولكنني لن أنساك أبدا.. كافحت بشدة، وكنت قويا ونموذجا لكل شخص، مع السلامة يا صديقي الصغير، فلترقد بسلام يا برايان، سأشتاق إليك".