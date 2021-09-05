تفاؤل انقلب تشاؤما.. كواليس فشل صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

آخر 10 أيام من الميركاتو الصيفي شهدت أكثر صفقة معقدة في تاريخ سوق الانتقالات، وهي انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

فالصفقة شهدت محطات وتعقيدات وعقبات و3 عروض من الملكي كان مصيرها الرفض من قبل النادي الباريسي.

المفاوضات كانت صعبة بين الفريقين، ومرت بلحظات أمل لعشاق الريال بأنهم سيتعاقدون مع النجم الفرنسي.

ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن مصادر في الريال قولها إن "الخميس الماضي ومع تقديم الفريق عرضه الثاني (170 مليون يورو و10 ملايين كمتغيرات) ارتفع منسوب التفاؤل".

وتابعت "هذا الأمل بدأ بالتلاشي، مع مرور الساعات والأيام، انتظرنا حتى إغلاق الميركاتو منتصف ليل الثلاثاء الماضي، وقبل ساعات قليلة من هذا الإغلاق، تأكدنا أن الصفقة مستحيلة".

وفي محاولة أخيرة للتعاقد مع أحد أبرز النجوم الشباب في العالم، قدم فريق العاصمة الإسبانية عرضا بـ200 مليون يورو، لكن مصيره كان الرفض، رغم أن "الميرينغي" يمكنه توقيع عقد مبدئي مع مبابي -الذي رفض 6 عروض لتجديد عقده مع سان جيرمان- في يناير/كانون الثاني، وينتقل مجانا إلى "البرنابيو" صيف العام المقبل.

وقدّرت الصحيفة الإسبانية قيمة "الصفقة المجانية" بنحو 80 مليون يورو مقابل مكافآت وعمولات وغير ذلك.