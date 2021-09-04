منذ رحيله وعدم التوفيق يلازم رقم "7".. هل يعيد رونالدو البريق للقميص التاريخي في مانشستر يونايتد؟

بعد إعلان مانشستر يونايتد، الخميس الماضي، أن نجمه البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو سيرتدي قميصه المفضل رقم "7" مع الفريق، نجيب عن سؤال: لماذا تحول القميص التاريخي إلى عبء ثقيل على كل من يرتديه وأصبح عدم التوفيق رفيقه؟

فمنذ رحيل "الدون" عن "أولد ترافورد" عام 2009، ارتدى نفس القميص 6 لاعبين سجلوا 50 هدفا فقط، في 261 مباراة.

وكان آخر هؤلاء المهاجم الأورغوياني إدينسون كافاني الذي سجل 17 هدفا في 39 مباراة خلال موسم 2020-2021، وقد تنازل عنه لرونالدو.

وسيرتدي الدولي الأورغوياني القميص رقم "21" وهو نفس الرقم مع منتخب بلاده.

وقد رفض رونالدو بداية الأمر ارتداء هذا القميص لدى قدومه للفريق، وسجل 118 هدفا في 292 مباراة خلال الفترة بين 2003-2004 و2008-2009 التي قضاها مع "الشياطين الحمر".

واللاعبون الذين ارتدوا القميص رقم "7" وعانوا من عدم التوفيق، وكانوا نجوما قبل انضمامهم إلى "المانيو" هم: