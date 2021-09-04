البث الحي
رياضة

منذ رحيله وعدم التوفيق يلازم رقم "7".. هل يعيد رونالدو البريق للقميص التاريخي في مانشستر يونايتد؟

رونالدو سجل 118 هدفا في 292 مباراة خلال الفترة بين 2003-2004 و2008-2009 مع "الشياطين الحمر" (مواقع التواصل)
رونالدو سجل 118 هدفا في 292 مباراة خلال الفترة بين 2003-2004 و2008-2009 مع "الشياطين الحمر" (مواقع التواصل)
4/9/2021

بعد إعلان مانشستر يونايتد، الخميس الماضي، أن نجمه البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو سيرتدي قميصه المفضل رقم "7" مع الفريق، نجيب عن سؤال: لماذا تحول القميص التاريخي إلى عبء ثقيل على كل من يرتديه وأصبح عدم التوفيق رفيقه؟

فمنذ رحيل "الدون" عن "أولد ترافورد" عام 2009، ارتدى نفس القميص 6 لاعبين سجلوا 50 هدفا فقط، في 261 مباراة.

وكان آخر هؤلاء المهاجم الأورغوياني إدينسون كافاني الذي سجل 17 هدفا في 39 مباراة خلال موسم 2020-2021، وقد تنازل عنه لرونالدو.

وسيرتدي الدولي الأورغوياني القميص رقم "21" وهو نفس الرقم مع منتخب بلاده.

وقد رفض رونالدو بداية الأمر ارتداء هذا القميص لدى قدومه للفريق، وسجل 118 هدفا في 292 مباراة خلال الفترة بين 2003-2004 و2008-2009 التي قضاها مع "الشياطين الحمر".

واللاعبون الذين ارتدوا القميص رقم "7" وعانوا من عدم التوفيق، وكانوا نجوما قبل انضمامهم إلى "المانيو" هم:

  • الإنجليزي مايكل أوين: 17 هدفا في 3 مواسم.
  •  الإكوادوري أنطونيو فالنسيا: هدف واحد في موسم واحد.
  • الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 3 أهداف في موسم واحد.
  • الهولندي ممفيس ديباي: 7 أهداف في موسمين.
  • التشيلي أليكسيس سانشيز: 5 أهداف في موسم واحد.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

بشر أم أبطال خارقون؟.. كيف يجب أن نتعامل مع الأبطال البارالمبيين؟

من المهم أن يتذكر الجميع أن تجربة الرياضيين البارالمبيين لا تطابق تجارب الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة (غيتي)

دموع واجتماع حاسم.. كيف بقي أومتيتي مع برشلونة رغم تصدره قائمة "المنبوذين"؟

عقد أومتيتي مع برشلونة يمتد إلى عام 2023 (رويترز)

أناني ونرجسي وحاد.. جوانب مظلمة من شخصية أليكس فيرغسون

كريستيانو رونالدو كشف أن مدربه السابق أليكس فيرغسون لعب دورا حاسما في عودته إلى مانشستر يونايتد (رويترز)

عبوس ومتقلب المزاج.. مبابي يثير غضب لاعبين في المنتخب الفرنسي

مبابي سجل 17 هدفا في 49 مباراة مع المنتخب الفرنسي (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

السر وراء "إس-400".. هل اشتراها أردوغان لمواجهة انقلاب محتمل؟

مخاوف أميركية من حرب أهلية بأفغانستان.. معارك بين طالبان و"المقاومة الوطنية" للسيطرة على وادي بنجشير

(الجزيرة)

الاقتصاد العالمي يعاني من نقص في أشباه الموصلات.. ما أكثر القطاعات تضررا؟

بعض الشركات تخشى أن يمتد النقص في أشباه الموصلات إلى سنتين إضافيتين (شترستوك)

غارات روسية بإدلب.. النظام يمهل مقاتلي درعا حتى مساء اليوم للخروج وأهالي المدينة يناشدون ملك الأردن التدخل لوقف مأساتهم