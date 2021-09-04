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بيانيتش وإيمرسون آخر حلقاته.. مسلسل استغناء برشلونة عن اللاعبين بطريقة غير لائقة مستمر

البرسا أعار بيانيتش (يمين) إلى بيشكتاش مقابل 2.5 مليون يورو في العام وإيمرسون انتقل إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو (الفرنسية)
البرسا أعار بيانيتش (يمين) إلى بيشكتاش مقابل 2.5 مليون يورو في العام وإيمرسون انتقل إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو (الفرنسية)
4/9/2021

كثير هم اللاعبون الذين رحلوا عن برشلونة بطريقة اعتبروها "مهينة"، وشرحوا بعد رحيلهم عن "الكامب نو" كيف عوملوا بقلة احترام وأجبروا على الرحيل بشكل يشبه الطرد.

وآخر حلقات هذا المسلسل كان عنوانها البوسني ميراليم بيانيتش الذي انتقل إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، والبرازيلي إيمرسون الراحل إلى توتنهام.

ولكن ما الذي حصل مع اللاعبين؟

يشرح بيانيتش في مقابلة مع صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، كيف أن "(رونالد) كومان لم يحترمني، ولم يكن يتحدث معي أبدا، أنا لاعب يمكنني قبول كل شيء، ولكنني أرغب دائما في أن يشرح ذلك لي، وتفسير ما يحدث. يجب ألا يعاملني كأني شاب صغير بعمر 15 سنة، أنا وافقت على خفض راتبي، والانضمام إلى بيشكتاش لأنني أحب لعب كرة القدم".

وأضاف حول معاملة كومان له: "كيف تريد تحفيز اللاعب إذا لم تخبره بالأشياء التي يجب أن يحسنها".

وتابع بيانيتش "وافقت على خفض راتبي والذهاب إلى بيشكتاش، لأنني أردت مساعدة البارسا. آمل أن يعود النادي بشكل جيد اقتصاديا، حتى يفوز زملائي بالألقاب".

وأشار إلى أنه "في تورينو (ضد يوفنتوس في دوري الأبطال) شاركت وفزنا 2-0، ولعبت مباراة جيدة، ومن ثم لم ألعب في الليغا، لا أفهم ما الشيء الذي يريده كومان مني".

وأوضح "لست الوحيد في البرسا الذي لا يلعب، هناك آخرون أيضا لا يحصلون على دقائق، ولكن كل واحد يتحدث عن نفسه، كان بإمكاني القول إنني لا أهتم، لدي عقد لمدة 3 سنوات، لكنني لست كذلك".

وتوقع بيانيتش أن سبب عدم إشراكه من قبل كومان أنه "تساءلت عدة مرات: ما الخطأ الذي قمت به؟ ربما كومان لم يعجبه ما قلته في الصحافة، ربما لا يحبني، كنت أرغب لو قال هذا الشيء وجها لوجه، ولكن لم نناقش هذا الأمر معا.. كان مدربا غريبا جدا. هذه أول مرة أرى هذا".

وختم "ذهبت إلى كومان وسألته ما الذي أفعله بشكل خاطئ حتى لا ألعب؟ كان يقول لي: لا يا ميراليم، إنها فقط المداورة. لكن بعد ذلك لا ألعب".

يذكر أن البرسا أعار بيانيتش إلى الفريق التركي مقابل 2.5 مليون يورو في العام.

أما إيمرسون، وفي مقابلة مع "ماركا" أيضا، اعتبر أن "برشلونة طردني بكلمات جيدة".

وأضاف "لم أفهم ما الذي حصل، لأني لم أكن أعلم بأي شيء. النادي تواصل معي ظهر يوم الاثنين (الماضي)، وطلب مني القدوم للمدينة الرياضية للحديث حول شيء ما. هناك اكتشفت أنهم يريدون بيعي".

وأضح الظهير البرازيلي "اعتقدت أن برشلونة يريد بقائي. يوم الأحد (الماضي) لعبت المباراة أساسيا، وفي اليوم التالي ذهبت للتدريبات بكل هدوء. هناك رأيت العديد من الأمور تتغير، حيث كانت المفاوضات متقدمة بالفعل بين برشلونة وتوتنهام".

وخلص "عندما وصلت كنت على يقين أن برشلونة لا يريد بيعي، لكن بعد ذلك رأيت بوضوح أنه وقع معي لكي يتم بيعي لاحقا".

وختم إيمرسون "أعلم أنه لدي عقد ويمكنني البقاء، لكن لا أريد البقاء مع نادٍ أحبه وأكون حزينا، كنت أعلم أن تفكيرهم هو بيعي، لذلك قررت الخروج".

وانتقل إيمرسون إلى توتنهام الاثنين الماضي (اليوم قبل الأخير لإغلاق الميركاتو)، مقابل 25 مليون يورو.

المصدر : ماركا

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