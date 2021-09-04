المونديال كل عامين.. خطة طموحة دونها عقبات واعتراضات

ذكرت مصادر لرويترز أمس الجمعة أن مقترحات إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين المدعومة من الاتحاد الدولي (الفيفا) تجد معارضة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وأندية أوروبية كبرى.

واقترح مدير التطوير في الفيفا أرسين فينغر الفكرة ضمن مراجعة المؤسسة لجدول المباريات الدولية، وكرر هذا الأسبوع دعمه للتغيير بدلا من إقامة البطولة كل 4 سنوات.

لكن مصادر من كرة القدم الأوروبية أبلغت رويترز أن أي محاولة من الفيفا لطرح هذا التغيير ستجد معارضة من اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية، وعلى الأرجح لن تجد تأييدا من مسابقات الدوري المحلية الكبرى.

وردا على مجموعة مشجعين، قال رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، في خطاب اطلعت عليه رويترز، إن هناك "مخاوف في عالم كرة القدم" من الخطط التي يطرحها فينغر مدرب أرسنال السابق.

وأضاف تشيفرين "نظرا إلى التأثير الكبير لهذا الإصلاح على منظومة كرة القدم بأكملها، توجد دهشة كبيرة مما يبدو أنه حملة علاقات عامة يطلقها الفيفا للضغط من أجل قبول المقترح، في حين لم تقدم مثل هذه المقترحات إلى اتحادات قارية أو وطنية أو روابط للدوري أوأندية ولاعبين ومدربين وكل مجتمع اللعبة".

وتابع "من الضروري تسليط الضوء على المخاوف المشتركة في كل مجتمع كرة القدم في العالم في ما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه إقامة كأس العالم كل عامين على جدول المباريات الدولية، وبشكل أساسي على كرة القدم للسيدات".

وتتضمن خطة فينغر أن تعقب كأس العالم في العام التالي بطولات قارية مثل بطولة أوروبا وكأس كوبا أميركا، وذلك يعني عدم إتاحة أي موسم لإقامة كأس العالم والبطولات القارية للسيدات في الصيف.

وختم تشيفرين "لدى اليويفا والاتحادات الوطنية تحفظات جادّة ومخاوف كبيرة من التقارير المحيطة بخطط الفيفا".

وكشف الفيفا أن المشاروات بشأن هذا الاقتراح لا تزال جارية، وستستمر خلال الأشهر المقبلة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الاتحادات القارية والمحلية.

وقال المتحدث باسم الفيفا "تتم استشارة الجماهير في جميع أنحاء العالم على نطاق غير مسبوق، وسينشر الفيفا النتائج في الوقت المناسب. الهدف من الاستشارة هو إجراء تحليل شامل مع الأخذ في الاعتبار تنوع وجهات النظر ومصلحة الكرة العالمية.. لا توجد أهداف محددة سلفا، والفيفا منفتح للبحث عن أفضل الحلول لمصلحة اللعبة".

ومن المؤكد أن الأندية ومسابقات الدوري الأوروبية ستعترض على قضاء اللاعبين وقتا إضافيا في خوض المسابقات الدولية للمنتخبات.

وفي مايو/أيار الماضي، صوّت مجلس الفيفا لمصلحة إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بعد مقترح سعودي.

ووصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الاقتراح السعودي بأنه "بليغ ومفصل" إذ صوّت 166 اتحادا محليا لمصلحته مقابل 22 صوتا ضده.

ويتطلب أي تغيير في نظام كأس العالم تصويتا من مجلس الفيفا وكل الأعضاء، وعددهم 211.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في حين تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.