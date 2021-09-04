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أكثر من 30 مليار يورو.. أعلى الدوريات قيمة سوقية في العالم

قيمة البريميرليغ السوقية تصل إلى 9 مليارات يورو (رويترز)
قيمة البريميرليغ السوقية تصل إلى 9 مليارات يورو (رويترز)
4/9/2021

بفارق كبير، يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة أعلى الدوريات الكروية قيمة سوقية في العالم.

واللافت أن قيمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) ارتفعت وباتت تساوي قيمة الدوري الإسباني (الليغا)، والذي كان يتقدم على "الكالتشيو" في القوائم السابقة.

وتبلغ قيمة البطولات الكروية في قائمة العشرة الأوائل نحو 32 مليار يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt):

  1. البريميرليغ: 9 مليارات يورو.
  2. الليغا: 5 مليارات يورو.
  3. الكالتشيو: 5 مليارات يورو.
  4. الدوري الألماني: 4.2 مليارات يورو.
  5. الدوري الفرنسي: 3.6 مليارات يورو.
  6. الدوري البرتغالي الممتاز: 1.2 مليار يورو.
  7. دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب): 1.1 مليار يورو.
  8. الدوري البرازيلي: مليار يورو.
  9. الدوري الأميركي: 966 مليون يورو.
  10. الدوري الروسي الممتاز: 959 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية

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