أكثر من 30 مليار يورو.. أعلى الدوريات قيمة سوقية في العالم

بفارق كبير، يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة أعلى الدوريات الكروية قيمة سوقية في العالم.

واللافت أن قيمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) ارتفعت وباتت تساوي قيمة الدوري الإسباني (الليغا)، والذي كان يتقدم على "الكالتشيو" في القوائم السابقة.

وتبلغ قيمة البطولات الكروية في قائمة العشرة الأوائل نحو 32 مليار يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt):