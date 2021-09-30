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قطر تستضيف سباقها الأول في فورمولا 1

حلبة لوسيل في قطر مصممة حسب المواصفات العالمية (الجزيرة)
حلبة لوسيل في قطر مصممة حسب المواصفات العالمية (الجزيرة)
30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202103:02 PM (مكة المكرمة)

أعلنت بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" (Formula One) للسيارات ومنظمون محليون اليوم الخميس أن قطر ستستضيف سباقا للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضمن اتفاق لمدة 10 سنوات يبدأ في 2023 بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيشكل السباق، المقرر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة بضواحي الدوحة، جزءا من 4 سباقات في الشرق الأوسط لأول مرة ضمن 22 سباقا في جدول 2021.

وأقيم في البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارس/آذار الماضي، وتستضيف السعودية سباقها الأول في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين ينتهي الموسم في أبو ظبي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأصبح سباق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني شاغرا بالجدول المضطرب بعد إلغاء جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا ضمن سباقات أخرى ألغيت بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت فورمولا 1 في بيان "رؤية البطولة بأن تكون واجهة لقطر بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 شكلت قوة دافعة وراء هذا الاتفاق طويل الأجل".

وستشكل قطر حلقة من سلسلة لثلاثة سباقات متتالية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد المكسيك والبرازيل.

وسيكون السباق ليليا في لوسيل المعروفة باستضافة السباق الافتتاحي في بطولة العالم للفئة الأولى للدراجات النارية.

جهد هائل

وقال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لفورمولا 1 "تعامل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والسلطات بشكل مذهل، وكان التحرك سريعا للتأكيد على إمكانية إقامة السباق في حلبة لوسيل هذا الموسم".

وأضاف أن "الجهد الهائل من كل الفرق وفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات جعل من الممكن إتمام 22 سباقا بالجدول، وهذا أمر مبهر وسط عام صعب، ونفخر بذلك جميعا".

وسينطلق السباق في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي تحت أضواء كاشفة.

ولن يقام السباق في 2022 بسبب كأس العالم، إذ تلعب المباريات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بسبب الطقس، ولم يتحدد مكان السباق التالي، ومن الممكن أن ينتقل إلى حلبة أخرى جديدة إلا إذا جرت تغييرات في لوسيل.

وتابعت فورمولا 1 "ضمن الاتفاق طويل الأجل ستستمر المناقشات بشأن مكان الجائزة الكبرى بدءا من 2023 وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

وقال رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبد الرحمن المناعي إن الاتفاق يعني أن قطر ستستضيف منافسات فورمولا 1 وبطولة العالم للدراجات النارية في العقد القادم.

وأضاف "نحظى بتاريخ يدعو للفخر في رياضة المحركات، وهذا فصل جديد من القصة".

وحتى العام الجاري كان يقام سباقان بانتظام في الشرق الأوسط، إذ دخل سباق البحرين في حلبة الصخير الجدول لأول مرة في 2004، وانضم سباق أبو ظبي في ياس مارينا في 2009.

المصدر : رويترز

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