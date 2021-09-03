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شاهد.. تدخل قاس على ميسي في مواجهة فنزويلا

ارتكب المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز خطأ قاسيا وتدخلا خشنا على ميسي ظل على إثره 5 دقائق على أرضية الملعب للعلاج (غيتي)
ارتكب المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز خطأ قاسيا وتدخلا خشنا على ميسي ظل على إثره 5 دقائق على أرضية الملعب للعلاج (غيتي)
3/9/2021

لأول مرة منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان، يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده ضد فنزويلا والتي انتهت بفوز منتخب التانغو 3-1 في تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية.

وخلال المباراة، تعرض "البولغا" إلى معاملة قاسية جدا من لاعبي منتخب فنزويلا.

وفي الدقيقة 28 من المباراة، ارتكب المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز خطأ قاسيا وتدخلا خشنا على ميسي بقي على إثره 5 دقائق على أرضية الملعب للعلاج.

وبحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، فإن قائد المنتخب الأرجنتيني أصيب بجرح تحت الركبة بسبب التدخل القوي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مارتينيز، قبل أن يُعدل قراره ويطرده مباشرة بعد مشاهدة الإعادة والاستعانة بتقنية "الفار".

ولم يقدم ميسي -الذي أصبح الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات برصيد 52 مباراة متجاوزاً زانيتي- أفضل مبارياته مع "ألبا سيليستي" إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف من ثلاثية فريقه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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