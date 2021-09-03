تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية.. البرازيل بالعلامة الكاملة والأرجنتين تواصل انتصاراتها

حافظ المنتخب البرازيلي على انتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين بهدف نظيف على مضيفه التشيلي في الجولة التاسعة من التصفيات، والتي شهدت فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-1.

والفوز هو السابع لـ "راقصي السامبا" في 7 مباريات خاضها حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل البديل إيفرتون ريبيرو الهدف الوحيد في المباراة (64).

وكانت هذه هي المباراة الأولى لمنتخب "السيليساو" منذ خسارته أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي بطولة كوبا أميركا، في يوليو/تموز الماضي.

الأرجنتين حافظت على سجلها خاليا من الهزائم في التصفيات القارية (غيتي)

وفي مباراة أخرى، حافظ منتخب الأرجنتين على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات القارية، وتغلب على مضيفه الفنزويلي 3-1.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات، بفارق 6 نقاط خلف نظيره البرازيلي، وتجمد رصيد المنتخب الفنزويلي عند 4 نقاط في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات.

وسجل ثلاثية منتخب "التانغو" لاوتارو مارتينيز (32) وخواكين كوريا (71) وآنخل كوريا (74).

وشهدت المباراة طرد لويس مارتينيز لاعب فنزويلا في الدقيقة الـ 32 بعد تدخل قاس على قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والفوز هو الرابع لراقصي التانغو في 7 مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالتصفيات، في حين انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل.

وكانت المباراة استعدادا جيدا للمنتخب الأرجنتيني قبل مباراته الصعبة والمرتقبة في ضيافة منافسه التقليدي العنيد المنتخب البرازيلي، بعد غد الأحد، في ساو باولو ضمن الجولة السادسة المؤجلة من التصفيات.

وفي التصفيات نفسها، تعادل منتخب الأوروغواي (الرابع) مع مضيفه منتخب بيرو (التاسع) 1-1، كما فازت الإكوادور (الثالث) على باراغواي (السادس) بهدفين دون رد.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.