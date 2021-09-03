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ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. هل يظفر بها الإيطالي جورجينيو؟

جورجينيو ظفر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2020-2021 (مواقع التواصل)
جورجينيو ظفر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2020-2021 (مواقع التواصل)
3/9/2021-|آخر تحديث: 3/9/202104:20 PM (مكة المكرمة)

بعد إلغائها في 2020، تعود جائزة الكرة الذهبية التي تعتبر محط أنظار عالم الساحرة المستديرة، لأنها أرفع جائزة فردية قد يفوز بها لاعب في التاريخ.

والجائزة تسلم -كعادتها- في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهذا يعني أن اللاعبين الذين يأملون في خلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لديهم عدة أشهر لتقديم ما عليهم، رغم أن معظم الألقاب قد حسمت وظُفر بها.

ومن هؤلاء المرشحين الإيطالي جورجينيو، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه تشلسي، وتبعه بكأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، ثم كأس السوبر الأوروبي مع "البلوز"، قبل أن يتوج مسيرته بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ولكن، هل يمهد هذا الطريق للنجم الإيطالي للفوز بالجائزة الذهبية متفوقا على ميسي وسحب بساط "أفضل لاعب في العالم" منه، وتكرار إنجاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، عندما فاز بالجائزة عام 2018؟

وبحسب الأداء والإحصاءات، فإن قائمة اللاعبين الـ20 الذين يتنافسون على الجائزة المرموقة، بحسب موقع "غول" العالمي، هي:

20. الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

19. الإسباني بيدري (برشلونة).

18. الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي).

17. الإنجليزي ميسون ماونت (تشلسي).

16. البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان).

15. الحارس الإيطالي جيانلويجي دونا روما (باريس سان جيرمان).

14. الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

13. البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي).

12. الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

11. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).

10. الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس).

9. النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند).

8. البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

7. البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

6. الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

5. البلجيكي روميلو لوكاكو (تشلسي).

4. الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي).

3. الإيطالي جورجينيو (تشلسي).

2. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

المصدر : مواقع إلكترونية
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