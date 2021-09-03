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بالأرقام.. هل يستحق رونالدو لقب "بينالدو"؟

بين 111 هدفا لرونالدو بقميص منتخب البرتغال، سجل "صاروخ ماديرا" 14 هدفا فقط من علامة الجزاء (رويترز)
بين 111 هدفا لرونالدو بقميص منتخب البرتغال، سجل "صاروخ ماديرا" 14 هدفا فقط من علامة الجزاء (رويترز)
3/9/2021

بوصوله إلى الهدف 111، بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ.

ويطلق خصوم وكارهو "الدون" عليه لقب "بينالدو"، في إشارة إلى أن أغلب أهدافه الدولية جاءت من ركلات جزاء، ولكن الأرقام تظهر عكس ذلك.

فمن بين أهداف رونالدو الـ111 بقميص منتخب البرتغال، سجل 14 هدفا فقط من علامة الجزاء.

وقد صنفت المواقع الإحصائية أهداف رونالدو على مستوى المنتخبات وفق الآتي:

  • 59 هدفا بالقدم اليمنى.
  • 25 هدفا بالقدم اليسرى.
  • 27 هدفا بالرأس.
  • 14 هدفا من ركلات الجزاء.
  • 10 أهداف من ركلات حرة.
المصدر : مواقع إلكترونية

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