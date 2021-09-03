بالأرقام.. هل يستحق رونالدو لقب "بينالدو"؟

بوصوله إلى الهدف 111، بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ.

ويطلق خصوم وكارهو "الدون" عليه لقب "بينالدو"، في إشارة إلى أن أغلب أهدافه الدولية جاءت من ركلات جزاء، ولكن الأرقام تظهر عكس ذلك.

فمن بين أهداف رونالدو الـ111 بقميص منتخب البرتغال، سجل 14 هدفا فقط من علامة الجزاء.

وقد صنفت المواقع الإحصائية أهداف رونالدو على مستوى المنتخبات وفق الآتي: