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رياضة

البادل في قطر.. 4 سنوات كافية لاستضافة بطولة العالم للعبة

البادل أقرب إلى التنس في قوانينها وشكل ملعبها (الجزيرة)
البادل أقرب إلى التنس في قوانينها وشكل ملعبها (الجزيرة)
عماد مراد
27/9/2021

خلال فترة وجيزة، حققت رياضة البادل انتشارا كبيرا على مستوى العالم وخاصة في دولة قطر، حيث انتشرت ملاعب البادل في العديد من مناطق البلاد، وباتت لها نواد يقصدها عشاق البادل وعلى وجه الخصوص من فئة الشباب.

البادل رياضة من رياضات المضرب، وهي تختلف عن الرياضة التنس الأرضي، وعادة ما يتم لعب البادل في زوجي في ملعب مغلق أصغر بنحو 25% من حجم ملعب التنس. والاختلافات الرئيسية عن رياضة التنس هي أن الملعب به جدران، ويمكن لعب الكرات عليها بطريقة مماثلة للعبة الإسكواش.

انتشار سريع

ويرى لاعب المنتخب القطري للبادل، خالد سعدون الكواري، أنه رغم تأخر اللعبة في الوصول إلى قطر حتى عام 2017، فإنها شهدت تطورا كبيرا خلال هذه الفترة الوجيزة، مما جعل المنتخب القطري للبادل يحصل على المركز الثالث في البطولة الآسيوية للعبة، فضلا عن الانتشار الواسع الذي تحقق خلال تلك الفترة ليصل عدد ممارسي لعبة البادل في قطر إلى نحو 20 ألف شخص.

ويوضح الكواري -في حديث للجزيرة نت- أن لعبة البادل سميت بهذا الاسم نسبة إلى المضرب الذي يشبه المجداف، فظهرت قبل 50 عاما تقريبا في دولة المكسيك وانتشرت في بشكل أكبر في أوروبا وفي إسبانيا على وجه الخصوص، حيث تعد هناك اللعبة الثانية بعد كرة القدم، مضيفا أن البادل أصبحت مهددا رئيسيا للعبة التنس بسبب حصولها على أهمية متزايدة يوما بعد يوم، فضلا عن انتقال عدد كبير من لاعبي التنس الأرضي إلى البادل.

البادل حققت انتشارا كبيرا في قطر خلال فترة وجيزة (الجزيرة)

قوانين البادل

وحول قوانين اللعبة، قال الكواري إن طريقة حساب الأشواط والنقاط مطابقة لرياضة التنس فالفوز بالمباراة يكون من مجموعتين، واحتساب نقاطها مماثل لاحتساب نقاط التنس، ولكن تختلف عن لعبة التنس في وجود الزجاج الذي يعتبر جزءا من الملعب، ووجود هذا الزجاج يعطي اللاعب خيارات كبيرة بضرب الكرة قبل الاصطدام بالزجاج أو بعده.

ويعتبر لاعب المنتخب القطري للبادل أن هذه اللعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية ورغم ذلك فهي مناسبة للجميع بسبب سهولتها، فضلا عن أن ملاعب البادل مغلقة مما يجعلها مناسبة للأجواء في قطر والعالم أجمع فيمكن ممارستها طوال العام بغض النظر عن الأجواء الحارة أو الباردة.

وعن الأبعاد القانونية لملعب البادل، قال الكواري إن طول الملعب 20 مترا وعرضه 10 أمتار، في حين يصل ارتفاع الزجاج المحيط بالملعب إلى 3 أمتار، وفي الطرف النهائي للملعب هناك إطار من الحديد يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار.

وتوقع الكواري أن تحقق هذه العبة طفرة كبيرة من حيث عدد المشاركين والممارسين في قطر والمنطقة العربية بشكل كامل، في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته خلال الفترة القليلة الماضية، لافتا إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة العالم للبادل للمنتخبات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيساعد إلى حد كبير في انتشارها في قطر والمنطقة.

أما أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة طارق زينل، فأكد أن الاتحاد القطري لن يدخر جهدا في بذل كل وسعه من أجل تعزيز لعبة البادل في دولة قطر ونشرها -على نطاق واسع- وتطوير اللاعبين القطريين، وكذلك العمل على تنظيم أكبر عدد ممكن من البطولات.

بطولة العالم

وأضاف زينل أن الاتحاد بدأ تجهيز ملاعب البادل في محيط مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش من أجل استضافة بطولة العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 15-20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي فرصة كبيرة لا سيما أن البادل يحظى باهتمام وشعبية كبيرة في قطر.

وانضمت دولة قطر رسميا إلى الاتحاد الدولي للبادل، خلال اجتماع جمعيته العمومية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما عام 2019، وخول هذا الانضمام استضافة دولة قطر بطولات دولية للبادل والمشاركة أيضا في بطولات أخرى تكون تحت مظلة الاتحاد الدولي للبادل.

المصدر : الجزيرة

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