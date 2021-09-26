قال الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم الجديد في الوزن الثقيل في الملاكمة، إن فوزه على أنطوني جوشوا في لندن منحه شعورا بالرضا أقل من حصوله على الميدالية الذهبية الأولمبية في 2012، فيما تلقى جوشوا هجوما بريطانيا كبيرا.

ورغم فارق الوزن الكبير لصالح جوشوا، فقد لقن أوسيك -بطل العالم السابق في وزن تحت الثقيل- جوشوا درسا أمام 67 ألف متفرج في ملعب توتنهام هوتسبير، ليفوز بالنقاط بإجماع آراء الحكام.

وعلق الصحفي البريطاني أوليفر هولت على هزيمة مواطنه قائلا "خسر جوشوا ألقابه العالمية في الوزن الثقيل و200 مليون جنيه إسترليني (نحو 275 مليون دولار) في نزال مع تايسون فيوري، كان العالم يتوق إليه، ولكن الأسوأ من ذلك كله أنه فقد سمعته".

فيما قال أوسيك -المتوج سابقا بالذهبية الأولمبية- بعدما انتزع ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة "لندن مدينة الحظ بالنسبة لي لكن الفوز بنزال واحد للمحترفين لا يمكن أن يكون أهم من ذهبية أولمبياد لندن".

ومن المرجح أن يكون النزال المقبل لأوسيك ضد جوشوا مرة أخرى، وبعد خوض آخر 10 مواجهات خارج أوكرانيا، يرغب بطل العالم في اللعب أمام مشجعيه في كييف.

وقال أوسيك "أود خوض إعادة للنزال في الملعب الأولمبي في كييف".

لكن إيدي هيرن مروج مواجهات جوشوا قلل من إمكانية حدوث ذلك، وقال إن من المرجح إقامة النزال في لندن أو في مكان دولي آخر "لزيادة الإيرادات".

ولم يخسر أوسيك في 19 نزالا وسار على خطى مواطنيه الشقيقين فلاديمير وفيتالي كليتشكو اللذين هيمنا على الوزن الثقيل لعقد من الزمن في الفترة من 2004 إلى 2015.

وقال فيتالي "نزال رائع. ذكي جدا. أدى أولكسندر عملا رائعا".