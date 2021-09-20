أوسيك قلق من ذهاب ابنه للمدرسة أكثر من مواجهة جوشوا بطل العالم للملاكمة

قال الأوكراني أولكسندر أوسيك -اليوم الاثنين- إنه يشعر بالقلق من الأيام الأولى لنجله في المدرسة أكثر من قلقه من مواجهة بطل العالم للوزن الثقيل أنطوني جوشوا في لندن يوم السبت المقبل.

ويحمل جوشوا (31 عاما) ألقاب الوزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، وقد يتخلى عنها في النزال الذي سيقام في ملعب توتنهام في لندن يوم السبت المقبل.

وفاز الملاكمان بميداليات ذهبية في أولمبياد لندن 2012، حيث توج جوشوا بذهبية الوزن فوق الثقيل وأوسيك حصد ذهبية الوزن الثقيل.

ونقلت صحيفة الصن (The Sun) البريطانية عن أوسيك قوله "لا أفكر حاليا في أنطوني جوشوا. لا أفكر فيما سيفعله، أو ما الذي سيستخدمه أو كيف سيكون حاله في الحلبة. في الوقت الحالي، أفكر أكثر في شعور ابني في المدرسة لأنه بدأ للتو دراسته في الصف الأول ولا يرغب حقا في الذهاب للمدرسة".

ولم يخسر أوسيك (34 عاما) على الصعيد الاحترافي، وصعد لمواجهة جوشوا لأنه بطل العالم في وزن تحت الثقيل. وقد وصل المنافس الإجباري للملاكم البريطاني إلى لندن اليوم.

وقال جوشوا (31 عاما) لمحطة سكاي سبورتس (Sky Sports) إنه لا يعتبر أوسيك ملاكما سينافس في الوزن الأعلى من الذي يفضله.

وأضاف الملاكم البريطاني الذي انتصر في 24 مباراة مقابل خسارة واحدة، "جميع الملاكمين يمكنهم الارتقاء للوزن الأعلى. البعض يشعر بأنه على ما يرام في الوزن الأعلى، يمكنهم الأداء بقوة أكثر والشعور بالنشاط".

وأمرت منظمة الملاكمة العالمية جوشوا بالدفاع عن لقبه في الوزن الثقيل أمام أوسيك، بعد إلغاء نزال الملاكم البريطاني ضد غريمه المحلي تايسون فيوري الذي أجبره المسؤولون على مواجهة ديونتاي وايلدر.

ومن المقرر أن يلتقي فيوري مع وايلدر في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.