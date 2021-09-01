نجوم اعتزلوا في سن الـ35 ورونالدو يلعب في أقوى دوريات العالم في الـ36 عاما

لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أساطير كرة القدم، فاللاعب البالغ من العمر 36 عاما عاد إلى أقوى دوريات العالم ويلعب هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ.

وبنظرة سريعة إلى التاريخ، يظهر أن نجوم كرة القدم في هذا السن إما اعتزلوا كرة القدم، وإما رحلوا إلى دوريات غير أوروبية للعب عام أو عامين ومن ثم الاعتزال.

ففي سن الـ35 عاما، اعتزل الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، والبرازيلي رونالدينيو كان يبحث عن فريق، والإسباني تشافي انتقل إلى نادي السد القطري، والفرنسي تيري هنري لعب في الدوري الأميركي.

وبمقارنة سريعة، فإن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في سن الـ33 وكان هداف اليوفي لثلاثة مواسم متتالية وهداف الكالتشيو في موسمه الأخير مع الفريق الإيطالي.

وكان مانشستر يونايتد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق.

وأكد يوفنتوس في بيان أصدره أمس الثلاثاء أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضمّ رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تصل إلى 8 ملايين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" (BI MEDIA).