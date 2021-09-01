البث الحي
رياضة

نجوم اعتزلوا في سن الـ35 ورونالدو يلعب في أقوى دوريات العالم في الـ36 عاما

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في سن الـ33 عاما، وكان هداف اليوفي لثلاثة مواسم متتالية وهداف الكالتشيو في موسمه الأخير (رويترز)
رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في سن الـ33 عاما، وكان هداف اليوفي لثلاثة مواسم متتالية وهداف الكالتشيو في موسمه الأخير (رويترز)
1/9/2021

لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أساطير كرة القدم، فاللاعب البالغ من العمر 36 عاما عاد إلى أقوى دوريات العالم ويلعب هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ.

وبنظرة سريعة إلى التاريخ، يظهر أن نجوم كرة القدم في هذا السن إما اعتزلوا كرة القدم، وإما رحلوا إلى دوريات غير أوروبية للعب عام أو عامين ومن ثم الاعتزال.

ففي سن الـ35 عاما، اعتزل الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، والبرازيلي رونالدينيو كان يبحث عن فريق، والإسباني تشافي انتقل إلى نادي السد القطري، والفرنسي تيري هنري لعب في الدوري الأميركي.

وبمقارنة سريعة، فإن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في سن الـ33 وكان هداف اليوفي لثلاثة مواسم متتالية وهداف الكالتشيو في موسمه الأخير مع الفريق الإيطالي.

وكان مانشستر يونايتد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق.

وأكد يوفنتوس في بيان أصدره أمس الثلاثاء أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضمّ رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تصل إلى 8 ملايين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" (BI MEDIA).

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

يوفنتوس يستبدل الإيطالي مويس كين برونالدو

أعاد نادي يوفنتوس المهاجم الإيطالي مويس كين إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة عامين، مع التزام بضمه بعقد نهائي، وذلك إثر رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

31/8/2021

تسريبات صادمة تكشف رفض برشلونة عرض رونالدو بالانتقال إليه بسبب ريال مدريد

كان سوق الانتقالات الصيفية الحالي مجنونًا بشكل عام وبالنسبة لكريستيانو رونالدو بشكل خاص، حيث كشفت تسريبات أذاعها راديو كتالونيا أن برشلونة كان من الأندية التي عرض عليها رونالدو نفسه لكنه قوبل بالرفض.

30/8/2021
المزيد من رياضة

برشلونة.. نموذج للصفقات الفاشلة

برشلونة تعاقد مع غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وباعه إلى &#34;الأتلتي&#34; نفسه بـ40 مليون يورو (الأناضول)

لمسة يد مدافع تشلسي تكشف الحقيقة المؤسفة.. عندما تصبح الشائعات أقوى من قانون كرة القدم

الحكم يطرد جيمس بعد مراجعة تقنية الفار (غيتي)

صاحب المركز الأول يتقاضى أكثر من مليون دولار أسبوعيا.. أعلى اللاعبين أجرا في العالم

ميسي (يمين) ونيمار (يسار) يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في القائمة (الفرنسية)

ميركاتو مجنون ودراما حتى الدقائق الأخيرة.. بقاء مبابي وعودة غريزمان لأتلتيكو مدريد

غريزمان عاد لأتلتيكو مدريد بعد عامين من انتقاله إلى برشلونة (غيتي)
الأكثر قراءة

“صور لن ننساها”.. صدمة أفغانية من التخريب الأميركي في مطار كابل

القوات الأميركية تعمدت تخريب معدات وأسلحة قبل مغادرتها مطار كابل حتى لا تستفيد منها حركة طالبان (الجزيرة)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

حكومة طالبان خلال أيام وفريق فني من قطر للمساعدة باستئناف الملاحة بمطار كابل

قادة من حركة طالبان قبل أيام في مطار كابل (رويترز)