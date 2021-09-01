ميركاتو مجنون ودراما حتى الدقائق الأخيرة.. بقاء مبابي وعودة غريزمان لأتلتيكو مدريد

وُصفت سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة بأنها الأكثر "جنونا وإثارة"، نظرا لدراما التعاقدات والصفقات والإعارات التي جرت في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي منتصف الليلة البارحة.

البداية مع فشل ريال مدريد في محاولته ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من الانتقالات.

وقد شهد الصيف انتقال ليونيل ميسي بشكل مفاجئ من برشلونة إلى سان جيرمان، حين كان ريال مدريد يبحث عن صفقة مدوية بمحاولة التعاقد مع أبرز لاعب شاب حاليا في عالم الساحرة المستديرة.

وذكرت تقارير عديدة في إسبانيا أن الملكي عرض مبلغا يتراوح بين 150 مليون يورو و200 مليون يورو لضم اللاعب الفائز بكأس العالم، والذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.

وقال مصدر مقرّب من سان جيرمان إن النادي ليس لديه نية لبيع أحد أبرز لاعبيه مع استهداف الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأكد وجود شكوك حول مدى رغبة الريال الحقيقية في دفع مثل هذا المبلغ الضخم.

وفي اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، خطف أنطوان غريزمان -زميل مبابي في منتخب فرنسا- الأضواء، حيث عاد إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة على سبيل الإعارة.

ورحل "غريزو" من أتلتيكو منذ عامين، وقال ناديه الجديد إنه يوجد بند يسمح بضم اللاعب عاما إضافيا، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.

وعزز تشلسي بطل أوروبا من قوته، وأعلن -قبل غلق باب الانتقالات- التعاقد مع الإسباني ساؤول نيغيز لاعب وسط أتلتيكو على سبيل الإعارة لعام واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.

وفي الدقائق الأخيرة أيضا، أعلن البرسا التوصل لاتفاق للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونغ مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

وسيصل دي يونغ (31 عاما) إلى "الكامب نو" بعدما قضى موسمين في إشبيلية، حيث قاد ناديه لحصد لقب الدوري الأوروبي 2020 وسجل 10 أهداف في 69 مباراة بالدوري الإسباني.

وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة مشغولا في اليوم الأخير للانتقالات برحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام هوتسبير، وري ماناي إلى سبيتسيا، وإيلاش موريبا إلى لايبزيغ.