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صاحب المركز الأول يتقاضى أكثر من مليون دولار أسبوعيا.. أعلى اللاعبين أجرا في العالم

ميسي (يمين) ونيمار (يسار) يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في القائمة (الفرنسية)
ميسي (يمين) ونيمار (يسار) يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في القائمة (الفرنسية)
1/9/2021

رواتب خرافية يتقاضاها نجوم كرة القدم، وكان آخرها ما زعمته صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية بأن  باريس سان جيرمان عرض على النجم الفرنسي كليان مبابي راتبا سنويا قيمته 45 مليون يورو.

وأضافت أن هذا الراتب -الذي رفضه مبابي (22 عاما)- كان سيجعله الأعلى في صفوف الفريق الباريسي، بل يفوق أيضا ما يتقاضاه نجما الفريق البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان يحتلان المركزين الثاني والأول على الترتيب في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

وهذه القائمة أعلنت قبل الصفقات الأخيرة التي جرت قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية منتصف الليلة الماضية.

يذكر أن الأرقام المذكورة في هذه القائمة، قبل الضرائب ولا تتضمن المكافآت والإضافات والأموال الإضافية التي يتقاضاه اللاعبون، واللاعبون الأعلى راتبا لا يعني أنهم الأعلى مدخولا سنويا لأن هناك لاعبين رواتبهم أقل ولكن لديهم عقود الرعاية والإعلان أكثر.

واللافت أن الدوري الألماني حظي بمركز واحد في قائمة اللاعبين العشرة الأوائل، و3 مراكز لكل من الدوري الإنجليزي والإسباني، في حين استحوذ سان جيرمان وحده على 3 مراكز فيها:

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 483 ألف دولار أسبوعيا.

9- الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 517 ألف دولار أسبوعيا.

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 531 ألف دولار أسبوعيا.

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 531 ألف دولار أسبوعيا.

6- مبابي (باريس سان جيرمان): 566 ألف دولار أسبوعيا.

5- الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد): 690 ألف دولار أسبوعيا.

4- الفرنسي أنطوان غريزمان (انتقل من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد): كان يتقاضى في برشلونة 793 ألف دولار أسبوعيا.

3- الأورغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد): 793 ألف دولار أسبوعيا.

2- نيمار (سان جيرمان): 836 ألف دولار أسبوعيا.

1- ميسي (سان جيرمان): مليون و325 ألف دولار أسبوعيا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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