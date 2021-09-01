بعد إعلان يوفنتوس رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، كتب “الدون” رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد.
بين "أجمل حكاية" و "غلبني الشوق".. أم كلثوم تدخل على خط انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد
بطريقة خاصة وإبداعية، رحب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد بالعربي على "تويتر" (Twitter) بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النادي.
ونشر الحساب مقطع فيديو من أغنية "أنساك" للمطربة الراحلة أم كلثوم، والذي تغني فيه "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله"، في إشارة إلى رحلة رونالدو التاريخية مع الفريق في بداية مسيرته.
🐐 @Cristiano ❤️ pic.twitter.com/5Avofm7xQl
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 31, 2021
وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا من قبل الجماهير، حيث رد أحد مشجعي ريال مدريد الإسباني الذي لعب له النجم البرتغالي، بمقطع آخر من أغنية "غلبني الشوق وغلبني"، في وصف لما يشعر به منذ رحيله عن الملكي.
المدريديستا @Cristiano pic.twitter.com/IMMOCu5cBj
— SARAH⁴ 🇰🇼 (@Sarah_RMadridQ8) August 31, 2021
وشارك مشجع آخر لنادي يوفنتوس، الذي كان آخر محطات الدون قبل العودة لـ"أولد ترافورد"، بمقطع من أغنية "فات الميعاد"، الذي تغني فيه "كوكب الشرق"، "بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي دارته.. بيني وبينك ليل وفراق وطريق أنت اللي بديته..".
اليوفي @Cristiano pic.twitter.com/PWNopc4Xyo
— MuniR elmhmoodi (@Munir_elmhmoodi) August 31, 2021
ولجأ مشجع لفريق سبورتنغ لشبونة، الفريق الأول في مسيرة رونالدو والذي شهد انطلاقته في البرتغال، إلى مقطع من أغنية "كلموني تاني عنك"، في محاولة لتذكّر بدايات اللاعب الشاب وقتها.
سبورتنغ لشبونة @Cristiano pic.twitter.com/dcCxknEqPA
— il Re (@abdu_goat) August 31, 2021
ولم تخلو التفاعلات من جماهير الشياطين الحمر، الذين أثنوا كثيرا على الإبداع في اختيار الأغنية، التي تعبر تماما عن عودة رونالدو لصفوف الفريق، بحسب ما قالوا.
للي ماسك الحساب pic.twitter.com/JFRTaeLHid
— Faisal (@Carvajalista2) August 31, 2021
You absolutely love to see it https://t.co/P0i8peZ9m7
— Zakaria Kawa زكريا كوى (@zakariakawa) August 31, 2021
جمال ودلال ♥️♥️♥️ https://t.co/6ERMbcJ2dj
— Fathy Kholy (@KHOLY09) August 31, 2021
سريالية السنين و الله https://t.co/nRv2KOWLCi
— CHIGGA = CHINESE NIGGA (@LIFEOFHASHIM) August 31, 2021