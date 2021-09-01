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بين "أجمل حكاية" و "غلبني الشوق".. أم كلثوم تدخل على خط انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

مان يونايتد أعلن عن ضم رونالدو في الـ27 من الشهر الماضي قادما من يوفنتوس (مواقع التواصل)
مان يونايتد أعلن عن ضم رونالدو في الـ27 من الشهر الماضي قادما من يوفنتوس (مواقع التواصل)
1/9/2021

بطريقة خاصة وإبداعية، رحب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد بالعربي على "تويتر" (Twitter) بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النادي.

ونشر الحساب مقطع فيديو من أغنية "أنساك" للمطربة الراحلة أم كلثوم، والذي تغني فيه "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله"، في إشارة إلى رحلة رونالدو التاريخية مع الفريق في بداية مسيرته.

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا من قبل الجماهير، حيث رد أحد مشجعي ريال مدريد الإسباني الذي لعب له النجم البرتغالي، بمقطع آخر من أغنية "غلبني الشوق وغلبني"، في وصف لما يشعر به منذ رحيله عن الملكي.

وشارك مشجع آخر لنادي يوفنتوس، الذي كان آخر محطات الدون قبل العودة لـ"أولد ترافورد"، بمقطع من أغنية "فات الميعاد"، الذي تغني فيه "كوكب الشرق"، "بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي دارته.. بيني وبينك ليل وفراق وطريق أنت اللي بديته..".

ولجأ مشجع لفريق سبورتنغ لشبونة، الفريق الأول في مسيرة رونالدو والذي شهد انطلاقته في البرتغال، إلى مقطع من أغنية "كلموني تاني عنك"، في محاولة لتذكّر بدايات اللاعب الشاب وقتها.

ولم تخلو التفاعلات من جماهير الشياطين الحمر، الذين أثنوا كثيرا على الإبداع في اختيار الأغنية، التي تعبر تماما عن عودة رونالدو لصفوف الفريق، بحسب ما قالوا.

 

المصدر : وكالة سند

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