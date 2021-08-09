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شاهد.. ناشطون يطلقون أولمبياد مخيمات الشمال السوري للأطفال

عمر يوسف
9/8/2021

شمال سوريا- تزامنا مع أولمبياد طوكيو نظم ناشطون أولمبياد المخيمات في الشمال السوري، للترويح عن الأطفال وجذب أنظار العالم إلى مأساة النازحين السوريين.

تضمن الأولمبياد الذي أقيم في مخيم اليمان بريف إدلب ألعابا تتنوع بين الريشة الطائرة وكرة القدم والجري والوثب العالي وغيرها من الرياضات.

وقال إبراهيم سرميني -أحد منسقي المبادرة- إن الهدف منها لفت أنظار العالم إلى معاناة النازحين السوريين، إضافة إلى إكساب الأطفال مهارات رياضية مختلفة تتويجا لأسابيع طويلة من التدريبات.

وأضاف سرميني -في حديث للجزيرة نت- أن عدد المشاركين بلغ 120 طفلا من 12 مخيما، بمعدل 10 أطفال من كل مخيم.

في حين قال الطفل محمد المحيميد -القادم من مخيم الشيخ بحر- إنه جاء للمشاركة بالبطولة مع رفاقه واستطاع تحقيق المركز الأول في مسابقة الجري.

المصدر : الجزيرة

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