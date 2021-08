شاهد.. أول كأس لبرشلونة بعد رحيل ميسي

تناسى برشلونة أحزانه بعد رحيل نجمه الأسطوري وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتهاء مسيرته مع الفريق الكتالوني، وذلك بتحقيقه فوزا معنويا بثلاثية نظيفة على ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد ليتوج بكأس "خوان غامبر" الودية.

وأسدل الستار على مشوار ميسي مع برشلونة بعدما أعلن النادي الإسباني يوم الخميس الماضي عدم توصله لاتفاق مع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات بسبب "عقبات مالية وهيكلية".

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الهولندي الجديد ممفيس ديباي (3)، وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

وعزز الدانماركي مارتن برايثويت تقدم برشلونة بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (57)، في حين أحرز ريكي بويغ الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021