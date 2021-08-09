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شاهد.. أول كأس لبرشلونة بعد رحيل ميسي

برشلونة هزم يوفنتوس بثلاثية نظيفة (غيتي)
برشلونة هزم يوفنتوس بثلاثية نظيفة (غيتي)
8/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202101:19 AM (مكة المكرمة)

تناسى برشلونة أحزانه بعد رحيل نجمه الأسطوري وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتهاء مسيرته مع الفريق الكتالوني، وذلك بتحقيقه فوزا معنويا بثلاثية نظيفة على ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد ليتوج بكأس "خوان غامبر" الودية.

وأسدل الستار على مشوار ميسي مع برشلونة بعدما أعلن النادي الإسباني يوم الخميس الماضي عدم توصله لاتفاق مع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات بسبب "عقبات مالية وهيكلية".

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الهولندي الجديد ممفيس ديباي (3)، وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

وعزز الدانماركي مارتن برايثويت تقدم برشلونة بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (57)، في حين أحرز ريكي بويغ الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويستعد برشلونة لخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد بالدوري الإسباني، الذي يسعى لإعادته إلى خزائنه بعدما غاب عنه في الموسمين الماضيين.

ويبدأ "البرسا" مشواره في المسابقة بمواجهة ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل.

في المقابل، يلعب يوفنتوس مع مضيفه أودينيزي في الـ22 من الشهر الحالي في لقائه الأول بالدوري الإيطالي، الذي يأمل فريق "السيدة العجوز" في إعادته إليه مجددا بعدما خسره في الموسم الماضي لمصلحة إنتر.

يذكر أن كأس "خوان غامبر" هي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة في بداية كل موسم.

المصدر : وكالات

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