صور من مؤتمر ميسي الوداعي.. منديل زوجته وجولة تصفيق

بين محاولته تهدئة نفسه ومسح دموعه في مواجهة تحية حارة من الحضور؛ استغرق ليونيل ميسي أكثر من دقيقة لبدء مؤتمره الصحفي الوداعي اليوم الأحد ببرشلونة؛ حيث قضى اللاعب الأرجنتيني كل مسيرته في كرة القدم.

وكانت كلماته الأولى -والدموع تنهمر على وجنتيه- "لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الكلام.. هذه بلا شك أصعب لحظة في مسيرتي".

وواصل ميسي (34 عاما) -الذي قضى 21 سنة بين صفوف برشلونة- التخلص من الدموع طيلة المؤتمر الصحفي، مستخدما منديلا أعطته إياه زوجته أنتونيلا روكوزو التي كانت تجلس في الصف الأول مع أطفالهما الثلاثة.

وانتهى المؤتمر الصحفي بجولة أخرى من التصفيق.

وقال ميسي "نشأت في النادي وأصبحت الرجل الذي أنا عليه الآن هنا. أشعر بحزن شديد لأنني مضطر لمغادرة هذا النادي، هذا النادي الذي أحبه. لم أكن أتوقع ذلك"، مضيفا أنه كان هو وعائلته مقتنعين بأنهم سيبقون في برشلونة وأرادوا ذلك "أكثر من أي شيء آخر".

ومع ذلك، قال ميسي إنه يريد الاستمرار في اللعب والفوز بالألقاب "طالما يستطيع"، وإنه يجري محادثات مع باريس سان جيرمان حول عقد محتمل.

وكان أفضل لاعب في العالم -على مدار 6 مرات- قد بكى من قبل، وذلك بعد هزيمة برشلونة 3-2 أمام تشلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 وبعد خسارة نهائي كأس كوبا أميركا 2016 مع الأرجنتين ضد تشيلي.

وكذلك بكى ميسي في وداع زميله السابق في برشلونة أندريس إنيستا الذي ترك النادي في 2018، وبكى أيضا -لكن في سعادة هذه المرة- عندما فازت الأرجنتين بكوبا أميركا في يوليو/تموز الماضي بعد تغلبها 1-0 على البرازيل.

وأراد كل من برشلونة -الذي تكبد خسائر فادحة في الآونة الأخيرة- وميسي توقيع عقد جديد؛ لكن عقد اللاعب الأرجنتيني كان سيرفع فاتورة الأجور في النادي إلى 110% من إيراداته، حتى بعد موافقته على خفض راتبه بنسبة 50%.

وقال برشلونة إن هذا سيعرض مستقبل النادي للخطر نظرا لتأثير جائحة كوفيد-19 والحاجة إلى الامتثال للقواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني.