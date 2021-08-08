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حصيلة ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو

نالت مصر 6 ميداليات، وهي أكبر حصيلة لدولة عربية في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية (غيتي)
نالت مصر 6 ميداليات، وهي أكبر حصيلة لدولة عربية في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية (غيتي)
8/8/2021

18 ميدالية حققها العرب في أولمبياد طوكيو بعد ختام المنافسات اليوم الأحد.

ومن بين هذه الميداليات 4 ذهبيات، وتصدرت قطر جدول ترتيب ميداليات العرب بفوزها بذهبيتين وبرونزية.

ونالت مصر 6 ميداليات، وهي أكبر حصيلة لدولة عربية في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية.

وتفوقت على رقمها السابق والذي يبلغ 5 ميداليات في 1936 و2004 والمغرب والجزائر عام 2000.

واحتلت مصر بهذه الحصيلة (ذهبية وفضية و4 برونزيات) المركز الثاني في الجدول.

كما جاءت تونس في المركز الثالث بذهبية وفضية، تلتها المغرب بذهبية والأردن بفضية وبرونزية والبحرين والسعودية بفضية لكل منهما، فيما اكتفت الكويت وسوريا ببرونزية لكل منهما.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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