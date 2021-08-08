بعيدا عن كرة القدم.. ميسي عاش بهدوء وسلام في برشلونة

استمتع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي بإقامته في برشلونة بسبب هدوء إيقاع الحياة في المدينة وطريقته الواقعية في شتى جوانب حياته.

واليوم الأحد ودع ميسي باكيا برشلونة قبل البدء في حياة جديدة بعيدا عن الضاحية الهادئة التي عاش فيها بكل سلام وهدوء طويلا.

وكثيرا ما شاهد الجيران ميسي وهو يتناول الطعام مع زوجته أنتونيلا روكوزو في أحد مطاعم الشاطئ أو خلال زيارته لبعض أماكن الترفيه والتسلية مع أطفاله الثلاثة وفي أحيان كثيرة كان يقف لالتقاط الصور مع السكان المحليين.

وأمضى ميسي (34 عاما) كامل مسيرته الرياضية على مدار 21 عاما مع برشلونة قبل أن يعلن النادي الكتالوني في الأسبوع الماضي رحيله عن صفوفه.

وعندما تعرض ميسي لإصابة قبل 5 أعوام وتوقف بسببها عن اللعب لبضعة أسابيع، قال أحد السكان المحليين -واسمه آندي توملينسون- إنه عرض -مازحا- على ميسي وظيفة جديدة وإن ميسي تجاوب معه على سبيل المزاح.

وقال توملينسون -وهو بريطاني عمره 47 عاما يدير عملا في برشلونة- "عندما أصيب ميسي في الساق قلت إنه لا بد أنه يشعر بالقلق لعدم قدرته على أداء وظيفته وعرضتُ عليه عملا لا يتطلب سوى تجميع بعض الأجزاء بيديه.. وابتسم هو (ميسي) قائلا.. ربما في المرة القادمة".

وقال الطفل ماكسيم بابيس (11 عاما) إنه كان دائما يلوح لميسي في طريقه عائدا من المدرسة إلى منزله.

وكثيرا ما شوهد ميسي أيضا وهو يشتري بعض احتياجات البيت مثل الخبز، وهو أيضا كان يتناول الطعام في مطاعم أرجنتينية في المدينة.

ولم يكشف ميسي عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية -أول أمس الجمعة- أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان؛ أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية "احتمال قائم".

لكنه أوضح أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد ولم يحزم أمره بعد، مؤكدا أنه كان يعتقد أنه سيستمر في كامب نو بعد الاتفاق على عقد لمدة 5 أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50% قبل انهيار الصفقة في الأسبوع الماضي لأسباب مالية وإدارية.