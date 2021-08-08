أكد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني أن المشاركة القطرية في أولمبياد طوكيو 2020 تعتبر الأفضل في تاريخ الرياضة القطرية، وذلك في تصريحات فور وصول البعثة القطرية إلى الدوحة مساء السبت.

وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي البعثة القطرية المتوجة بميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال والوثب العالي، وميدالية برونزية في الكرة الطائرة الشاطئية، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات القطرية في الأولمبياد.

فيديو| سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل أبطال الأدعم في أولمبياد طوكيو لدى وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي#كفو_ياالأدعم#كلنا_الأدعم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/JGmFycpZHT — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 7, 2021

وقال الشيخ جوعان في تصريحات صحفية بعد وصول البعثة القطرية إلى الدوحة قادمة من طوكيو، إن المشاركة الحالية شهدت لأول مرة تحقيق 3 ميداليات، كان منها ذهبيتان للرباع فارس إبراهيم في رفع الأثقال وزن 96 كيلوغراما وللبطل معتز برشم في مسابقة الوثب العالي.

بالإضافة إلى فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية، وهي الميدالية الأولى للعرب في رياضة جماعية.

وأضاف أن هذه الحصيلة من الميداليات تعتبر مرضية للغاية خصوصا وأنها وضعت قطر في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

سعداء بالنتائج التاريخية التي حققها فريقنا بفوزه بالذهبيتين والبرونزية. نبارك للأدعم وللجنتنا الأولمبية هذه النتائج المشرفة في مشاركتهم في أولمبياد #طوكيو_2020 pic.twitter.com/bz0ivM623q — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 7, 2021

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على أن النتائج المتميزة التي تحققت في الدورة تعد ثمرة الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعمل الكبير الذي تقوم به الاتحادات الرياضية.

مركز الأخبار مباشر | سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية : نتائج طوكيو 2020 ستكون انطلاقة جديدة للرياضة القطرية والإنجاز ثمرة تخطيط طويل المدى#كفو_ياالأدعم#كلنا_الأدعم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/iOMlSz5ujg — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 7, 2021

وتوجّه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في ختام تصريحه بالشكر والتقدير لجميع رياضيي فريق قطر على جهودهم الكبيرة من أجل تشريف الرياضة القطرية في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنيا التوفيق في المشاركات المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس تطور مستوى الرياضة القطرية وحضورها البارز على كافة الأصعدة.