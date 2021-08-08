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الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني: المشاركة في أولمبياد طوكيو الأفضل بتاريخ الرياضة القطرية

بعثة قطر في أولمبياد طوكيو بعد وصولها إلى الدوحة (مواقع التواصل)
بعثة قطر في أولمبياد طوكيو بعد وصولها إلى الدوحة (مواقع التواصل)
8/8/2021

أكد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني أن المشاركة القطرية في أولمبياد طوكيو 2020 تعتبر الأفضل في تاريخ الرياضة القطرية، وذلك في تصريحات فور وصول البعثة القطرية إلى الدوحة مساء السبت.

وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي البعثة القطرية المتوجة بميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال والوثب العالي، وميدالية برونزية في الكرة الطائرة الشاطئية، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات القطرية في الأولمبياد.

وقال الشيخ جوعان في تصريحات صحفية بعد وصول البعثة القطرية إلى الدوحة قادمة من طوكيو، إن المشاركة الحالية شهدت لأول مرة تحقيق 3 ميداليات، كان منها ذهبيتان للرباع فارس إبراهيم في رفع الأثقال وزن 96 كيلوغراما وللبطل معتز برشم في مسابقة الوثب العالي.

بالإضافة إلى فوز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية، وهي الميدالية الأولى للعرب في رياضة جماعية.

وأضاف أن هذه الحصيلة من الميداليات تعتبر مرضية للغاية خصوصا وأنها وضعت قطر في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على أن النتائج المتميزة التي تحققت في الدورة تعد ثمرة الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعمل الكبير الذي تقوم به الاتحادات الرياضية.

وتوجّه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في ختام تصريحه بالشكر والتقدير لجميع رياضيي فريق قطر على جهودهم الكبيرة من أجل تشريف الرياضة القطرية في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنيا التوفيق في المشاركات المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس تطور مستوى الرياضة القطرية وحضورها البارز على كافة الأصعدة.

 

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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