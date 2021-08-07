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ذهبية و3 فضيات.. يوم عربي حافل بالميداليات في أولمبياد طوكيو

المصرية فريال أشرف أحرزت ذهبية وزن أكثر من 61 كيلوغراما في الكاراتيه (غيتي)
المصرية فريال أشرف أحرزت ذهبية وزن أكثر من 61 كيلوغراما في الكاراتيه (غيتي)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202103:52 PM (مكة المكرمة)

4 ميداليات بين ذهبية وفضية لمصر، وأول ميدالية فضية للسعودية، وأخرى للبحرين، في اليوم ما قبل الأخير من أولمبياد طوكيو.

فقد أحرزت المصرية فريال أشرف ذهبية وزن أكثر من 61 كيلوغراما في الكاراتيه، متغلبة 2- صفر على إيرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان في النهائي.

وكان كرم جابر آخر من حصد ذهبية لمصر في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد أثينا 2004. وميدالية فريال هي الميدالية الثانية لمصر في الكاراتيه في طوكيو بعد حصول جيانا فاروق على برونزية في وزن أقل من 61 كيلوغراما أمس الجمعة.

 

كما نال مواطنها المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال، ودخل الجندي في منافسة شرسة مع جو تشونج قبل أن يظفر منافسه البريطاني بالميدالية الذهبية.

الجندي دخل في منافسة شرسة مع جو تشونج قبل أن يظفر منافسه البريطاني بالميدالية الذهبية (غيتي)

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكوري الجنوبي جون وونغتاي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 ميداليات، وهو الأعلى لدولة عربية في نسخة أولمبية واحدة.

كما حصل السعودي طارق حامدي على فضية وزن فوق 75 كيلوغراما في الكاراتيه بعد قرار الحكام استبعاده من النهائي ضد الإيراني سجاد كنج زاده بسبب العنف الزائد.

وكان حامدي متقدما 4-1 عندما سدّد ركلة في وجه اللاعب الإيراني الذي سقط أرضا قبل أن ينقل إلى خارج الملعب على محفة.

وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي ليتم استبعاده وتذهب الذهبية إلى كنج زاده.

كما نالت البحرينية كالكيدان غيزاهيغن الميدالية الفضية لسباق "10 آلاف متر عدو" للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو،  بتسجيلها 29 دقيقة و56.18 ثانية.

المصدر : وكالات

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