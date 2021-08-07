أخطاء وعدم تركيز.. منتخب مصر يخسر برونزية مسابقة كرة اليد في الأولمبياد

حرمت أخطاء التمرير، وعدم الدقة والتركيز في إنهاء العديد من الهجمات، المنتخب المصري لكرة اليد من إحراز ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ إثر خسارته 31-33 أمام نظيره الإسباني اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة كرة اليد (رجال) ضمن منافسات أولمبياد "طوكيو 2020".

وأحرز المنتخب الإسباني (بطل العالم مرتين سابقتين) الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية.

واستغل الإسبان أخطاء التمرير في الهجوم المصري وبعض الثغرات في دفاع الفراعنة وأنهوا الشوط الأول لصالحهم 19- 16.

ورغم الأداء القوي لأحفاد الفراعنة في الشوط الثاني، ظلت الأخطاء نفسها حاضرة لتمنح الفوز لإسبانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعاب المنتخب المصري في الدقائق الأولى غياب التركيز في إنهاء الهجمات أمام المرمى الإسباني، ولكن مهارة المخضرم أحمد الأحمر وتحركات يحيى الدرع وأحمد هشام واستغلال هاشم ممدوح لاعب الدائرة منح المنتخب المصري التقدم في الدقائق التالية.

ويلتقي المنتخب الدنماركي نظيره الفرنسي غدا الأحد في المباراة النهائية على الميدالية الذهبية للمسابقة.