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يوفنتوس يستبدل الإيطالي مويس كين برونالدو

عودة كين إلى يوفنتوس من جديد بعد عامين من انتقاله إلى إيفرتون بعقد لمدة 5 أعوام (غيتي)
عودة كين إلى يوفنتوس من جديد بعد عامين من انتقاله إلى إيفرتون بعقد لمدة 5 أعوام (غيتي)
31/8/2021

أعاد نادي يوفنتوس المهاجم الإيطالي مويس كين إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة عامين، مع التزام بضمه بعقد نهائي، وذلك إثر رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

ويعود كين إلى يوفنتوس من جديد بعد عامين من انتقاله إلى إيفرتون بعقد لمدة 5 أعوام.

وذكر "اليوفي" اليوم الثلاثاء أنه سيدفع 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) مقابل استعارة المهاجم كين، قابلة للدفع خلال عامين.

وسيكون يوفنتوس ملتزما بضم كين بعقد نهائي بمقابل قد يصل إلى 31 مليون يورو، بشرط تحقيق أهداف محددة.

ويأتي انضمام كين إلى يوفنتوس بعد رحيل رونالدو عن الفريق وعودته إلى مانشستر يونايتد، إذ يحرص المدير الفني ماسيميليانو أليغري على تعزيز خياراته الهجومية في يوفنتوس.

وقدم كين عروضا جيدة خلال فترة إعارته إلى باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وسجل للفريق 13 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري.

لكنه أخفق في التألق ضمن صفوف إيفرتون، وشارك مع الفريق في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط.

وكان كين سجل ظهوره الأول مع يوفنتوس وعمره 16 عاما و8 أشهر و21 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصبح حينها أصغر لاعب في تاريخ الفريق.

وشارك في 16 مباراة بالدوري الإيطالي خلال فترته الأولى مع يوفنتوس، سجل فيها 7 أهداف، واعتلى منصة التتويج بالدوري الإيطالي مرتين وبلقب كأس إيطاليا مرة واحدة.

المصدر : وكالات

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