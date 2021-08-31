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ميسي لم يغادر برشلونة

صورة كبيرة لميسي جذبت المارّة وسط مدينة برشلونة (مواقع التواصل)
صورة كبيرة لميسي جذبت المارّة وسط مدينة برشلونة (مواقع التواصل)
31/8/2021

مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة انعكست سلبا على المدينة والنادي إضافة إلى التداعيات السلبية رياضيا على البرسا.

غير أن "البولغا" لا يزال يرتبط بعقود وإعلانات ورعاية مع شركات ومؤسسات تجارية تنشط في إقليم كتالونيا.

ولهذا، فقد وُضعت صورة كبيرة للقائد السابق للبلوغرانا، وسط مدينة برشلونة للترويج للعيد الـ50 لتأسيس مقهى شهير.

ويظهر ميسي جالسا وإلى جانبه كرة ذهبية وغيتار.

وجذبت الصورة معظم المارّة في الشارع، لرؤية بطلهم السابق الذي غادر الشهر الجاري إلى باريس سان جيرمان وشارك بأولى مبارياته بقميص الفريق الباريسي، الأحد الماضي.

المصدر : ماركا

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