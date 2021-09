مهارة نادرة يحلم بها كل مدرب.. شاهد أفضل 5 لاعبين رؤيتهم شاملة وتمريراتهم دقيقة

هناك عدد قليل جدا من اللاعبين الذين يجمعون بين الرؤية الشاملة في الملعب والتمريرات الدقيقة، ومثل هؤلاء هدف لأي مدرب يتطلع لقيادة فريقه إلى تحقيق الألقاب.

يذكر تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) أن لاعبي خط الوسط هم الأكثر جمعا بين الميزتين، لكن بعض المهاجمين والمدافعين يمتلكون أيضا هذه المهارات الاستثنائية.

ويستعرض التقرير أفضل 5 لاعبين في كرة القدم العالمية حاليا يتمتعون بالرؤية الثاقبة على أرض الملعب.

يعدّ هذا النجم الألماني أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليا، ويتميز بنظرته الشاملة التي جعلت منه عنصرا لا غنى عنه في اثنين من أبرز أندية العالم، وفي أحد أقوى المنتخبات الدولية.

عُرف كروس منذ بداياته في صفوف بايرن ميونخ بفنياته العالية وتمريراته الرائعة، وقد حقق لقب الدوري 3 مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2013، وتوّج بكأس العالم مع المنتخب عام 2014.

انتقل اللاعب إلى ريال مدريد عام 2014 مقابل 25 مليون يورو، وتألق في صفوف النادي الملكي على امتداد المواسم الماضية، محققا لقب الدوري الإسباني في موسمين، ودوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات.

لا يزال مشواره مع مانشستر يونايتد يثير جدلا كبيرا منذ عودته للفريق عام 2016، لكن لا أحد يمكن أن ينكر الفنيات الكبيرة والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها النجم الفرنسي على أرض الملعب.

عاد بوغبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو، لكنه لم يقدم حتى الآن الأداء المتوقع من لاعب بمثل موهبته.

وقد بدأ اللاعب الموسم الحالي بشكل جيد للغاية، حيث قدم 4 تمريرات حاسمة بالجولة الأولى من الدوري ضد ليدز يونايتد، ومرر كرة حاسمة لماسون غرينوود ضد ساوثهامبتون. وبشكل عام، يقدم يونايتد مستويات أفضل بكثير عندما يكون بوغبا في قمة العطاء، لكنه قد لا يستطيع الاحتفاظ بنجمه خلال المواسم القادمة.

Where does Pogba rank among the world's best passers? 🤔pic.twitter.com/C0jIRNJxWr

— Goal (@goal) July 25, 2021