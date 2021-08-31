شهدت الظهور الأول لميسي بالدوري الفرنسي.. مواجهة سان جيرمان وريمس تسجل أرقاما قياسية

الأحد الماضي، كان عالم كرة القدم ينتظر الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان.

وشارك ميسي بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 2-0 بفضل ثنائية النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ضمن الجولة الرابعة للدوري الفرنسي.

وحل النجم الأرجنتيني -الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر- بدل المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج برشلونة، الذي قضى فيه نحو عقدين.

وشهدت مشاركته القصيرة تمرير 20 كرة صحيحة من أصل 21 محاولة تمرير، كما تمت عرقلة اللاعب 3 مرات.

وإضافة إلى نفاد تذاكر المباراة التي تحولت إلى مهرجان رياضي في مدينة ريمس، فإنها سجلت أرقاما قياسية:

شاهد المباراة أكثر من 10 ملايين ونصف المليون شخص، لتكون الأعلى مشاهدة عبر التلفاز في تاريخ الدوري الفرنسي.

أعلى مباراة في الدوري الفرنسي مشاهدة في تاريخ إسبانيا، إذ وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 6 ملايين و734 ألف مشاهد.

يذكر أن الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، اشترى -عبرشركته كوسموس القابضة- حقوق بث الدوري الفرنسي في إسبانيا الأسبوع الماضي.