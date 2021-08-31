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رسالة مؤثرة من رونالدو إلى جماهير مانشستر يونايتد

رونالدو: كل من يعرفني يعلم مدى حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد (رويترز)
رونالدو: كل من يعرفني يعلم مدى حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد (رويترز)
31/8/2021

بعد إعلان يوفنتوس رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، كتب "الدون" رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد أعلن -يوم الجمعة الماضي- توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق.

وأكد يوفنتوس في بيان أصدره -اليوم الثلاثاء- أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضمّ رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تصل إلى 8 ملايين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" (BI MEDIA).

وبعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح والاتفاق على البنود الشخصية، نشر رونالدو صورة له بقميص مانشستر يونايتد وأرفقها برسالة طويلة على حسابه الرسمي في إنستغرام، جاء فيها:

"كل من يعرفني يعلم مدى حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد.. السنوات التي قضيتها في هذا النادي كانت رائعة للغاية والطريق الذي قطعناه معا كان مكتوبا بأحرف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمذهلة.. لا يمكنني حتى شرح مشاعري الآن، وأنا أعلن عودتي إلى أولد ترافورد إلى جميع أنحاء العالم. إنه حلم تحقق، بعد كل المرات التي عدت فيها للعب ضد مانشستر يونايتد، شعرت دائمًا بمثل هذا الحب والاحترام من المشجعين في المدرجات.. فزت في هذا النادي بأول بطولة محلية، وأول كأس، وأول استدعاء للمنتخب البرتغالي، وأول دوري لأبطال أوروبا، وأول حذاء ذهبي، وأول كرة ذهبية.. لقد كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة أخرى! أعدك! أنا هنا! لقد عدت إلى حيث أنتمي! دعونا نجعل ذلك يحدث مرة أخرى! ملاحظة: هذا موجه لك سير أليكس (فيرغسون)".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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