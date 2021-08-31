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"السوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين من دون جمهور

منتخب "التانغو" هزم الشهر الماضي منتخب "السامبا" في نهائي "كوبا أميركا" بهدف نظيف (رويترز)
منتخب "التانغو" هزم الشهر الماضي منتخب "السامبا" في نهائي "كوبا أميركا" بهدف نظيف (رويترز)
31/8/2021

قررت السلطات البرازيلية إلغاء خطة للسماح بحضور 12 ألف متفرج خلال مواجهة الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، بسبب الافتقار إلى الوقت للاستعداد لهذه القمة، حسب ما قال اتحاد الكرة المحلي.

ووعد الاتحاد البرازيلي سابقا بحضور 12 ألف مشجع في أول خطوة نحو عودة محتملة للمشجعين إلى ملاعب البرازيل بعد غياب نحو عام ونصف العام بسبب جائحة "كوفيد-19".

وبدلا من ذلك سيتم توجيه 1500 دعوة للحضور في ملعب كورنثيانز الذي تبلغ سعته أكثر من 48 ألف متفرج.

وقال الاتحاد البرازيلي -في بيان- إنه "بعد مباحثات مع سلطات الصحة المحلية تقرر أن الوقت ليس كافيا لتنظيم بيع التذاكر وتنظيم إجراءات فحوص (كوفيد-19) المطلوبة من المشجعين قبل دخول الملعب".

وستكون القمة المرتقبة بين عملاقي أميركا الجنوبية هي الثانية ضمن 3 مباريات لكل منتخب في تصفيات كأس العالم خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من سبتمبر/أيلول.

وستلعب البرازيل مع تشيلي يوم الخميس، وبعد أن تواجه الأرجنتين ستلعب مع بيرو في التاسع من سبتمبر/أيلول.

وكان منتخب "التانغو" هزم الشهر الماضي منتخب "السامبا" في نهائي "كوبا أميركا" بهدف نظيف.

وتتصدر البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية بعد 6 مباريات بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وتتأهل أول 4 فرق بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر : وكالات

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