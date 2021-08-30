من أب عادي إلى شخص متكبر.. زوجة محرز السابقة: هكذا "تغيّر" محرز بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

زعمت ريتا جوهال الزوجة السابقة للنجم الجزائري رياض محرز أنه تخلى عنها وعن ابنتيهما بعد توقيعه مع مانشستر سيتي عام 2018.

وقالت جوهال -في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية (THE Sun)- إن محرز تحول من أب عادي يتسوق بشكل طبيعي إلى شخص متكبر بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وحصوله على راتب كبير يبلغ 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (187 ألف يورو).

وأشارت عارضة الأزياء الإنجليزية من أصول هندية إلى أن زوجة النجم الإنجليزي هاري كين -الذي انهارت صفقة انتقاله من توتنهام إلى مان سيتي هذا الصيف- محظوظة بنجاتها، "وعلى الآخرين توخي الحذر".

وتابعت جوهال (28 عاما) أنه "لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين، لكن الانتقال إلى هناك (مانشستر سيتي) غيّر زوجي (السابق)".

وأكدت أن "الشهرة أغرت رياض محرز، وتغير حين رحل إلى مانشستر، لكن مسيرة لاعب كرة القدم لا تدوم طويلا".

وتابعت "يجب أن يظلوا متواضعين ومخلصين لمن يهتمون بأمرهم، حتى عندما ينتقلون إلى ناد أكبر، لأنهم سيدركون عندما ينتهي الأمر من هو حقا يتمنى لهم الخير".

وروت جوهال كيف تغيرت وغيرت من نمط حياتها بعد لقائها بمحرز (30 عاما)، إذ توقفت عن شرب الخمر وعاشت حياة هادئة مع النجم الجزائري منذ التقته.

محرز وزوجته السابقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وحين انتقل إلى الفريق "السماوي"، تغيرت مشاعره تجاهها، وكشفت أن "رياض محرز الذي قابلته مختلف عما هو عليه الآن؛ إنه يحتفل ببذخ ويتصرف كلاعب كرة قدم نجم".

وأوضحت "أنا لا أكرهه، لكنني مصدومة مما فعله وحزينة، تركني فجأة ويلقي اللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي، حاليا يقضي كل وقته في التجول في أرجاء العالم في إجازة من دون أي اهتمام بالآخرين".

وعن لقائها الأول به، "كان ذلك في 2014، لم يكن لدي أي فكرة عن هويته، ولم يكن اسما كبيرا في ذلك الوقت، لكنه كان ساحرا وقد أحببته، كان لطيفا في نظري؛ يخبرني أنني جميلة ويسأل عن حياتي وجعلني أشعر بأنني مميزة".

وأكدت جوهال أنها اكتفت بدور ربة البيت وتربية البنتين، في حين ذهب رياض محرز للعب كرة القدم، حتى "انضم إلى مانشستر سيتي وتغير كل شيء".

وفي 2018، تعاقد "السيتزنز" مع محرز بعقد مدته 5 سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو وأصبح اللاعب الأغلى -وقتئذ- في تاريخ النادي.

وبعد هذا الانتقال، تقول جوهال "اختفى رياض المتواضع والمحب، وحلّ مكانه شخص لا يسأل عني ولا عن يوميات ابنتيه وبدأ يتجاهلني، وعندما كنت أسأله كان جوابه: (السبب هو الضغط والتوتر من اللعب والمنافسة)، وفي 2019 غادر منزل الزوجية ونزل في فندق، توسلت إليه في إحدى المرات للعودة لكنه رفض، وبدأ محبّوه بالتنمر عليّ عبر مواقع التواصل ووصفي بالزوجة الفاشلة".

وانفصل محرز عن جوهال في 2020 بعد أن أنجبت له ابنتين (إنايا مواليد 2015 وآيلا مواليد 2016)، ليرتبط بعد ذلك بعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد (23 عاما) في فبراير/شباط الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تقدم قائد منتخب الجزائر لخطوبة تايلور بخاتم يبلغ سعره 466 ألف يورو.

كما اشترى محرز في ديسمبر/كانون الأول منزلا بنحو مليونين و300 ألف يورو بمدينة تشيستر في شمال غربي إنجلترا.