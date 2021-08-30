عشرات مليارات الدولارات.. أرقام خيالية تدفع في الانتقالات والإعارات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن 48 مليارا و500 مليون دولار، أُنفقت في الانتقالات الدولية في السنوات العشر الماضية حتى 2020.

وقام فيفا بتحليل 133 ألف و225 عملية انتقال وإعارة عابرة للحدود بين عامي 2011 و2020 وقبل 10 سنوات، أنفقت مليارا و850 مليون دولار، بينما بلغ أعلى معدل إنفاق سنوي 7 مليارات و350 مليون دولار في 2019.

وتعني التداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا أن أرقام عام 2020 كانت 5 مليارات و630 مليون دولار.

ويجب تسجيل كافة الانتقالات التي تحدث بين الأندية من الدول المختلفة بشكل رسمي في نظام فيفا لمطابقة الانتقالات "تي إم إس" (TMS) الذي تم تطبيقه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويُغلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا منتصف ليل الثلاثاء.