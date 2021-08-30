راتبه وأولى مبارياته مع الفريق.. كواليس صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

منشورات على مواقع التواصل وتصريحات صحفية من المدرب واللاعبين تظهر الحفاوة والود والمحبة التي يُستقبل بها النجم البرتغالي كريستيانو في مانشستر يونايتد.

فالدون أكمل فحصه الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، ووقع مع مدير أعماله خورخي مينديز على الأوراق المطلوبة لإتمام الصفقة، كما وقع على العقد الذي يمتد إلى صيف 2023 بعد أن نالت بنود العقد كافة موافقة مجلس إدارة "المانيو".

وبدأت إجراءات الفيزا البريطانية لكي يتمكن "صاروخ ماديرا" من أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة التالية للـ"شياطين الحمر" بالبريميرليغ، ضد نيوكاسل يونايتد، في 11 من الشهر المقبل.

أما بخصوص راتبه، فقد وافق رونالدو على خصم كبير منه في سبيل تسريع عملية الانتقال قبل إغلاق الميركاتو الصيفي منتصف ليل غد الثلاثاء.

وسيتقاضى رونالدو نحو 23 مليون يورو سنويا، أي نحو 449 ألف يورو أسبوعيا، في حين كان يبلغ راتبه الأسبوعي في يوفنتوس 581 ألف يورو، أي إن راتبه السنوي في إنجلترا أقل بنحو 7 ملايين يورو مما كان عليه في إيطاليا.

ورغم هذا، فإن رونالدو قفز إلى صدارة قائمة الرواتب في مان يونايتد متفوقا على الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكشف مصدر مطلع على مفاوضات انتقال اللاعب من "اليوفي" أن "مينديز تواصل مع أكثر من فريق بالدوري الممتاز، وعرض عليها ضمّ رونالدو وشروط انتقاله، وكان المان سيتي منافسا شديدا على ضم اللاعب قبل أن يتخلى عن الفكرة".

ولكن عندما علم "المانيو" أن يوفنتوس قد يتخلى عن رونالدو بأقل من 23 مليون يورو، أقدم على الخطوة الحاسمة.