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حلم تحقق.. مانشستر يونايتد ينتظر عودة رونالدو على "أحر من الجمر"

سولشاير: لم نتعاقد مع رونالدو للجلوس على مقاعد البدلاء (رويترز)
سولشاير: لم نتعاقد مع رونالدو للجلوس على مقاعد البدلاء (رويترز)
30/8/2021

قال حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا إن عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق كانت حلما سيتحول إلى حقيقة.

وتوصل يونايتد يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق مع يوفنتوس سيعود بمقتضاه رونالدو إلى النادي الذي فاز معه بـ8 ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

وردا على سؤال بشأن عودة رونالدو الوشيكة، قال دي خيا مازحا، بعد فوز فريقه 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز أمس الأحد في الدوري الممتاز، "عمّن تتحدث؟".

وأضاف الحارس الإسباني "سيكون حلما تحول إلى حقيقة عند عودته، سيكون أمرا رائعا، أنباء انضمامه خلقت بالفعل أجواء رائعة يمكنك أن تشعر بها هنا، أتمنى أن يشكل إضافة كبيرة للفريق ليصبح أقوى وأفضل".

وينتظر مدرب يونايتد أولي غونار سولشاير على أحر من الجمر وصول رونالدو البالغ عمره 36 عاما.

وقال "نرغب في إنهاء كل الإجراءات سريعا من أجل إعلان الصفقة قريبا جدا.. لم نتعاقد مع رونالدو للجلوس على مقاعد البدلاء؛ سنحصل على خدماته في مانشستر يونايتد ليلعب إلى جوار مواطنه برونو فرنانديز، ونتمنى مشاركته في أسرع وقت".

المصدر : وكالات

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