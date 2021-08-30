جلب الصفاء لسان جيرمان.. بوكيتينو يشيد بميسي عقب مشاركته الأولى

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو عن تأثير ليونيل ميسي على زملائه بالفريق بعد مشاركته الأولى مع النادي.

وشارك ميسي بديلا في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على "ستاد ريمس" بهدفين دون رد، أمس الأحد في الدوري الفرنسي، حيث حلّ بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.

وشهدت مشاركته القصيرة تمرير 20 كرة صحيحة من أصل 21 محاولة تمرير، كما تمت عرقلة اللاعب 3 مرات.

وميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات لقي فور نزوله استقبالا حافلا من جماهير الفريقين.

وكان بوكيتينو سعيدا لرؤية مواطنه الأرجنتيني يتأقلم سريعا في كرة القدم الفرنسية، وكشف عن أن وجود ميسي (34 عاما) رفع الروح المعنوية للفريق في مسعاهم نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي.

وقال مدرب سان جيرمان عقب المشاركة الأولى لميسي إن النجم الأرجنتيني "جلب الصفاء للفريق. من المهم أن تكون بدايتك جيدة، حتى له".

وأضاف "كان سعيدا، كما أنه اندمج بشكل جيد مع المجموعة. كان من المنطقي عدم الدفع به في هذه المباراة منذ البداية".

وأكد "كان من الرائع سماع الترحيب به ورؤيته، من مشجعينا وأيضا من جماهير ستاد ريمس. كان ميسي سعيدا للغاية به".

وأردف أن "الدافع للمنافسة موجود لدى الجميع، ولكن حضوره يجلب التفاؤل. الكل يشعر به، لديه تأثير على بقية اللاعبين".

وبينما كان ميسي هو عامل الجذب خلال المباراة، إلا أن كيليان مبابي سرق الأضواء بتسجيله هدفين.

وساعد مبابي -الذي تثار حوله تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الباريسي- على تحقيق انتصاره الرابع في المباريات الأربع التي خاضها في الدوري هذا الموسم، ليتصدر الفريق جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.

وكان بوكيتينو سعيدا جدًّا بالحفاظ على نظافة الشباك للمرة الأولى هذا الموسم أيضا، رغم أن الفريق استفاد من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التي ألغت هدفا لريمس بداعي التسلل.

وقال مدرب توتنهام السابق "إنه نجاح كبير لنا. لم نتلق أي هدف، وكان هذا أحد أهدافنا قبل اللقاء".

وأضاف "هذا ليس واضحا تماما لأن المستويات البدنية تختلف من مباراة إلى أخرى؛ كان بعض اللاعبين عائدين".

وأكد "حصدنا 12 نقطة، سعيد بهذا قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين".